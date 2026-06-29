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Москва ищет ответ на удары по Крыму

The Telegraph
10:40 1002

Украинские атаки по военной, энергетической и логистической инфраструктуре в оккупированном Крыму могут заставить российского президента Владимира Путина пойти на новые рискованные шаги. Об этом говорится в материале The Telegraph.

Авторы отмечают, что Крым исторически был одной из главных точек конфликта России с соседями и Западом. После аннексии полуострова в 2014 году Москва фактически получила возможность закрепить контроль над территорией без серьезного военного ответа со стороны Запада.

Как напомнили в издании, тогда решение НАТО ограничиться санкциями и политическими заявлениями создало в Кремле впечатление, что незаконный захват украинской территории не повлечёт за собой серьёзных последствий.

Однако после начала полномасштабного вторжения ситуация изменилась. Украина активизировала удары по Крыму, используя, в частности, беспилотники, что значительно затруднило работу российской военной инфраструктуры на полуострове. Дошло даже до того, что на полуострове объявили чрезвычайное положение.

По словам авторов материала, хотя для Украины и ее партнеров такая ситуация может быть признаком эффективности украинских ударов и провала российской агрессии, главный вопрос заключается в том, как на это отреагирует Кремль.

В статье отмечается, что Путин уже столкнулся с проблемой потери информационного контроля над войной. Украинские дроны всё чаще поражают цели на территории России, в том числе даже в крупных городах, и российскому руководству становится сложнее убеждать население в «победоносном» ходе войны.

Главная обеспокоенность, как пишет The Telegraph, заключается в том, что российский президент может прибегнуть к опасной эскалации, например, усилить атаки на Киев или даже применить тактическое ядерное оружие.

«Лидеры НАТО, которые соберутся в Анкаре в следующем месяце, должны быть готовы к возможному противостоянию с Москвой – и это также касается Дональда Трампа», – отмечают в издании.

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