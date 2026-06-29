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Трамп взялся построить «лучшее в мире гольф-поле»

10:45 294

Президент США Дональд Трамп заявил о планах развития существующего гольф-корта в Вашингтоне недалеко от Белого дома для превращения его в «лучший в мире», сообщает Reuters.

В воскресенье Трамп заявил, что хочет реконструировать существующее публичное гольф-поле в Вашингтоне East Potomac Golf Links, которому около 100 лет, и эти работы должны начаться уже в сентябре.

Заявление от американского президента прозвучало после того, как он съездил на это место вместе с министром внутренних дел и архитектором, специализирующимся на инфраструктуре для гольфа.

«Было определено, что в этом фантастическом месте с видом на воду и достопримечательности столицы, мы построим одно из лучших гольф-полей из тех, что есть где-либо в мире», – заявил Трамп, добавив, что сейчас там, мол, практически невозможно играть.

«Работы над новым полем, которая пройдет быстро, начнется с 1 сентября», – заявил он.

В целом идея Трампа относительно этого места не является новой и уже была причиной иска общественной организации и двух граждан. Впоследствии администрация и общественная организация достигли компромиссной договоренности.

Напомним, перед этим Трамп начал реализовывать свой революционный план по строительству роскошного бального зала на месте Восточного крыла Белого дома. Стоимость проекта постоянно росла – от $200 млн до последней оценки Трампа в $400 млн. Сначала Трамп заявлял, что проект «не будет мешать нынешнему зданию», а потом снес все восточное крыло.

1 апреля суд в США обязал приостановить строительство бального зала, а через несколько дней федеральная комиссия по планированию одобрила планы Трампа, заявив, что решение федерального суда о приостановке строительства не влияет на процесс рассмотрения.

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