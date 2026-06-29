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Иран и США, кажется, договорились. Ожидается новая встреча
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Иран и США, кажется, договорились. Ожидается новая встреча

Иран и Оман обсудили управление Ормузом

10:54 236

Иран и Оман провели в Маскате первое заседание своего совместного комитета по Ормузскому проливу для обсуждения будущего управления этим проливом. Об этом заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

Он отметил, что во время визита встретился с государственным министром иностранных дел Омана Абдулазизом Аль Хинаи и обсудил текущие вопросы, касающиеся пролива.

Гарибабади заявил, что стороны обменялись мнениями по вопросу будущего управления проливом в соответствии с пунктом пять меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном.

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