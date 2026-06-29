Шейх Хасина не боится смертного приговора

Бывшая премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина объявила о намерении вернуться в страну в текущем году. «Хочу заявить со всей определенностью: преодолев любые препятствия и заговоры, в этом году я вернусь на родину», — сказала она в интервью индийскому телеканалу NDTV, подчеркнув, что не боится вынесенного ей в республике смертного приговора.

«Вынесенный мне приговор не имеет ничего общего с правосудием. Это часть незаконного, неконституционного и политически мотивированного процесса. Судебная система была превращена в инструмент политической расправы, цель которой — лишить партию «Авами лиг» власти. Подобные попытки предпринимались и раньше. Тогда они потерпели крах, потерпят неудачу и сейчас», — заявила Шейх Хасина.

По словам бывшего премьера, запрещенная в Бангладеш ее партия «Авами лиг» «уже начала возрождаться».

В июле 2024 года Бангладеш охватили антиправительственные протесты, активное участие в них принимали студенты, недовольные высоким уровнем безработицы и отсутствием экономических перспектив. В результате беспорядков и стычек протестующих с полицией погибли около 1,4 тыс. человек. 5 августа 2024 года Шейх Хасина улетела в Индию.

17 ноября 2025 года Международный трибунал по уголовным делам Бангладеш заочно приговорил Шейх Хасину к смертной казни за преступления против человечности при подавлении массовых беспорядков 2024 года. После оглашения приговора бывший премьер в интервью в СМИ неоднократно заявляла, что не отдавала приказа убивать участников беспорядков.