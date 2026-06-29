В Британии досрочно освободят опасных преступников

Британский Минюст уже выслал более семи тысяч уведомлений жертвам преступлений о том, что осужденных по их делам преступников вскоре досрочно выпустят на свободу. Причина этого решения — переполненные тюрьмы. Об этом сообщает Daily Mail.

Первую волну преступников начнут освобождать уже со 2 сентября. В нее попадут те, кто был осужден менее полутора лет назад. А с июня 2027 года на свободу выйдут более опасные нарушители закона, срок заключения которых превышает 12 лет.