Удары по энергетике России. Пять стран в зоне риска: что будет с ценами на бензин?

Удары украинских ракет и беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам создали в России серьезный дефицит топлива. Российские источники сообщают, что в ряде регионов топливо продается населению с ограничениями, а перед автозаправочными станциями выстроились многокилометровые очереди. Проблема связана не только со снижением производственных мощностей в результате полного или частичного закрытия нескольких нефтеперерабатывающих заводов, но и с нарушением логистической цепочки. Потому что украинские беспилотники наносят удары как по нефтеперерабатывающим заводам, так и по региональным топливным складам. Российскому правительству пока не удалось найти эффективные выходы из ситуации, и, по сообщениям, оно ведет переговоры об импорте бензина из Казахстана.

В Кыргызстане, зависящем от России в поставках нефти, пока не наблюдается значительного повышения цен, поскольку правительство установило максимальную отпускную цену на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо. Однако цена на бензин АИ-95 определяется рынком, и прекращение импорта из России вскоре может привести к повышению цен на эту марку топлива. Президент Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана Канатбек Эшатов отмечает, что на местном рынке АИ-95 сейчас предлагают все реже. «Предложений все меньше, а спрос есть», — отметил Эшатов. По его словам, пока речь не идет о дефиците, но определенные сложности с поставками уже есть. Он также отметил, что резкого роста цен на автозаправках в Кыргызстане ожидать не стоит. Как напомнил глава Ассоциации нефтетрейдеров, в стране действуют предельные цены, установленные антимонопольным органом. Они заложены до конца сентября. При этом отпускные цены поставщиков могут увеличиваться. Если ситуация на российском рынке ухудшится, это может отразиться на стоимости топлива после окончания периода регулирования. Как пишет 24.kg, Кыргызстан давно рассматривает альтернативных поставщиков. Среди возможных вариантов называют Азербайджан и Иран. Но, по словам Канатбека Эшатова, российское топливо пока остается самым выгодным по цене и логистике. Поставки из Ирана или Азербайджана потребуют более сложной и дорогой транспортировки. Топливо придется доставлять морем, перегружать в портах, а затем перевозить железной дорогой. Все это увеличивает конечную стоимость продукта. По данным участников рынка, имеющихся запасов топлива в Кыргызстане достаточно в среднем на 1,5–2 месяца. Кыргызский экономист Элдар Абакыров считает, что нынешний кризис подчёркивает риски зависимости от единственного поставщика. «Чтобы решить проблему роста цен на бензин, правительство должно быть готово идти на риск и не ориентироваться только на одну страну, — предупредил Абакыров. — Необходимо договариваться с такими странами, как Казахстан, Азербайджан и Иран». Таджикистан находится в еще более сложной ситуации, чем Кыргызстан. В 2025 году 84 процента импортируемых в страну нефтепродуктов поступили из России. Потребители уже ощущают последствия — цены на бензин и дизельное топливо растут. Водитель такси из Худжанда сообщил таджикской службе Радио Свобода 25 июня, что дизельное топливо значительно подорожало. «Раньше дизель стоил 9 сомони 60 дирамов (около 1,5 доллара) за литр. Сейчас его продают по 13 сомони 50 дирамов (более 2 долларов), — сказал водитель. — Это уже ощутимо, потому что наши доходы снижаются. Почему подорожал дизель? Не знаю. На заправках нам только говорят, что дизель вырос в цене везде, но никто не объясняет, с чем это связано».

Таджикские власти неоднократно объясняли рост цен на топливо «внешними факторами», не называя Россию напрямую. Перебои затронули и Узбекистан, где нехватка топлива уже начала влиять на расписание полётов. Uzbekistan Airways недавно объявила об отмене нескольких рейсов в Россию из-за дефицита авиационного керосина, что демонстрирует, как проблемы российской топливной системы распространяются по всему региону. Узбекский экономист Отабек Бакиров напрямую связал растущее давление на Узбекистан с усиливающейся зависимостью страны от импорта российских энергоресурсов. В публикации в Telegram Бакиров написал: «В Узбекистане, который стал зависимым от импорта из России и где цены во многом из-за этого стремительно растут, необходимо срочно сосредоточиться на обеспечении альтернативных и стабильных источников поставок бензина и других видов топлива (пропана и дизеля) через соседние и братские страны и перейти к практическим действиям по этому вопросу». В отличие от Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, Казахстан пока избежал серьёзного топливного кризиса. Собственные нефтеперерабатывающие заводы и запасы топлива позволяют сохранять нормальную работу автозаправочных станций, несмотря на дефицит в России. Тем не менее Казахстан также ограничил экспорт нефтепродуктов для защиты внутреннего рынка. Сложилась необычная ситуация: Россия, традиционно являвшаяся главным поставщиком топлива в Центральную Азию, теперь сама может нуждаться в помощи Казахстана. Агентство Reuters сообщило, что Москва обратилась к Астане с просьбой рассмотреть возможность поставок бензина марки АИ-92 для смягчения дефицита, вызванного перебоями в работе российских нефтеперерабатывающих заводов. Однако на данный момент казахстанская сторона, похоже, не заинтересована в экспорте бензина в Россию. Вице-министр торговли и интеграции Казахстана Жанель Кушукова отметила, что главным приоритетом правительства остаётся защита внутреннего рынка. Председатель Комитета Сената по экономической политике Суиндик Алдашев сообщил, что слышал о просьбе России, однако подчеркнул, что Казахстан прежде всего будет исходить из собственных интересов.