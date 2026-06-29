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Nar поддержал инклюзивный кулинарный мастер-класс

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11:43 337

В рамках своей постоянной приверженности развитию инклюзивного общества посредством проектов социальной ответственности доступный мобильный оператор Nar объединил людей с инвалидностью на инклюзивном кулинарном мастер-классе.

Участников мероприятия поприветствовал генеральный директор Nar, Озгюр Генч, отметив:

«В Nar мы на протяжении многих лет последовательно реализуем проекты, направленные на обеспечение равных и доступных возможностей для людей с ограниченными возможностями в социальной, культурной, образовательной и трудовой сферах. Посредством наших инициатив в различных направлениях мы стремимся внести вклад в создание более инклюзивной среды, где каждый может участвовать в жизни общества так, как ему удобно, реализовывать свой потенциал и чувствовать себя неотъемлемой частью общества. Я хотел бы выразить благодарность участникам нашего проекта и партнерам, чья поддержка делает реализацию этих инициатив возможной».

Кулинарный мастер-класс был организован в рамках социального проекта «Все тела говорят» и прошел в отеле Hyatt Regency Baku. Мероприятие открылось выступлением генерального директора отеля Орхана Алакбарова и продолжилось под руководством шеф-повара Кенана Балашова.

Социальный проект «Все тела говорят» реализуется Nar в партнерстве с организацией DanceAbility Azerbaijan. На текущем этапе проекта, который начался 13 декабря 2025 года, в нем приняли участие в общей сложности 233 человека, в том числе 75 человек с инвалидностью.

Цель проекта — способствовать развитию инклюзивного общества посредством оброзовательных программ, мастер-классов, танцевальных мероприятий и других инициатив, объединяющих людей с инвалидностью и без нее.

Более подробную информацию о проектах Nar в области корпоративной социальной ответственности можно найти на официальном сайте оператора: Nar 

В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов.  Последние 7 лет Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов.  Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

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