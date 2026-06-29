USD 1.7000
EUR 1.9351
RUB 2.1687
Подписаться на уведомления
Иран и США, кажется, договорились. Ожидается новая встреча
Новость дня
Иран и США, кажется, договорились. Ожидается новая встреча

Киев обещает Москве жаркое лето…

Ступак и Олещук комментируют для haqqin.az
Али Мамедов, собкор
13:20 1353

На днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что утвердил 40-дневную операцию воздействия на Россию. По его словам, решение принято после доклада генерал-майора Евгения Хмары о работе СБУ, в частности Центра специальных операций «Альфа», а также о реализации дальнесрочного и среднесрочного санкционных планов.

Зеленский заявил, что цель операции — принудить Россию к прекращению войны. Он также отметил, что в последние месяцы СБУ демонстрирует высокую эффективность на фронте благодаря применению различных типов беспилотников, а спецподразделение «Альфа» лидирует по числу уничтоженных военнослужащих и техники противника.

Интересно, какие именно меры воздействия способны заставить Москву пойти на замораживание войны по нынешней линии боевого соприкосновения? Из каких элементов они могут состоять? И какой силы они должны быть, чтобы Кремль согласился на это? Ведь до сих пор никакие удары и потери РФ не приводили к решению остановить войну.  

На эти вопросы haqqin.az ответили известные украинские обозреватели.

Военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что акцент в этой сорокадневной операции по принуждению к миру будет сделан на мидл-страйки и дип-страйки

Военный аналитик, в прошлом сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак считает, что акцент в этой сорокадневной операции по принуждению к миру будет сделан на мидл-страйки и дип-страйки.

«Мидл-страйки — это всё то, что летит на расстояние, условно, от 30 до 200 км. А дип-страйки — это всё, что дальше: 1 000, 1 500, 2 000, иногда даже 3 000 км.

Ближайшие 40 дней, то есть практически до начала августа, этот период будет максимально «жарким» для украинской спецслужбы, так как были санкционированы эти далёкие удары. Моё предположение — акцент останется на топливе, потому что это самая уязвимая цель. Дроны, летающие на большие расстояния, несут мало взрывчатки, поэтому наиболее эффективно они поражают объекты с огнеопасными материалами: топливо, азотные удобрения и всё, что может легко сдетонировать», - рассказал эксперт.

Скорее всего, под сильные обстрелы попадут объекты переработки и хранения топлива, включая систему Росрезерва, говорит он.

«Сейчас начинается самый активный период для российских аграриев: сбор урожая различных культур. Отсутствие или дороговизна топлива напрямую ведут к росту себестоимости продукции (зерна, свеклы и т.д.), делая её неконкурентоспособной. В худшем случае из-за нехватки горючего урожай может просто сгнить в полях, что принесёт огромные убытки бюджету.

Россия будет вынуждена тратить ресурсы на закупку продовольствия в Китае, Казахстане и других сопредельных странах, что обернётся колоссальными потерями для бюджета. Думаю, настрой будет именно таким, и ближайшие 40 дней станут очень напряжёнными для Российской Федерации», - заявил Ступак.

Аналитик, доктор политических наук, преподаватель Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Петро Олещук отметил, что действия Киева связаны с поиском наиболее слабых мест в стабильности нынешней российской системы.

Аналитик, доктор политических наук, преподаватель Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Петро Олещук отметил, что ударами по российской нефтяной инфраструктуре Украина решает сразу несколько задач

«Неудивительно, что Украина избрала основным объектом атак российскую нефтяную отрасль. Здесь сыграл роль целый ряд факторов, наиболее важный из которых — значительная зависимость России от экспорта нефти и нефтепродуктов, что позволяет ей, несмотря ни на что, зарабатывать деньги на продолжение войны. Кроме того, из-за огромной территории Россия не способна качественно прикрыть все объекты, поэтому дроны в любом случае будут на них прилетать.

Таким образом Украина решает сразу несколько задач. Задача номер один — лишение России средств для заработка денег на войну, что касается в первую очередь транспортировки нефти: терминалов, нефтепроводов и танкеров.

Второе направление — создание нестабильности внутри самой России, которая потребляет много топлива. Без соответствующих топливных ресурсов такой огромной стране сложно сохранять внутреннюю связность, что провоцирует социальные проблемы и потенциальный социальный взрыв.

Однако основное направление — это демонстрация слабости режима и его неспособности выполнить ключевой «общественный договор». Суть этого договора заключалась в монополии власти Путина: он охраняет эту власть, обеспечивая взамен стабильность и прогнозируемость для политических и экономических элит, а для общества — некий минимальный уровень жизни, позволяющий гражданам не интересоваться политикой. Сейчас стратегия «я политикой не интересуюсь» больше не работает. Это создает проблемы для Путина, ведя к потенциальному расколу внутри политической элиты и разрыву между элитой и самим президентом», - объяснил доктор политологии.

Помимо нефтяной промышленности, напомнил он, объектами атак (в частности, со стороны СБУ) становятся объекты военно-промышленного комплекса, например, строящиеся корабли в порту Керчи.

«Это подрывает возможности России беспроблемно продолжать войну. Отдельной темой является нефтяная блокада Крыма и оккупированных областей. Атаки на Москву также вписываются в общую схему демонстрации слабости режима и ударов по его наиболее болезненным точкам.

Хотя эти действия могут не привести к моментальному распаду режима, он оказывается перед непростой дилеммой: бросать ли все ресурсы на купирование ситуации (например, через фактическое усиление мобилизации) или пытаться договариваться. Основной смысл давления Украины сейчас заключается в том, чтобы загнать Москву в ситуацию, когда нужно принимать сложные решения в условиях кризиса, возрастающего общественного недовольства и раскола элит.

Подобный сценарий выглядит реалистичным, в том числе благодаря изменению позиции США. Соединенные Штаты официально отказались от прежних негласных договоренностей и теперь поддерживают действия украинской власти, больше не рассматривая себя как нейтрального посредника, готовящего условия для капитуляции Украины. Очевидно, что украинской власти удалось нащупать слабые точки Москвы, и в дальнейшем давление на нее будет только усиливаться», - полагает Олещук.

Иран опроверг: Никаких консультаций с Америкой
Иран опроверг: Никаких консультаций с Америкой
14:16 167
Удар по Днепру: четверо погибших, более 20 раненых
Удар по Днепру: четверо погибших, более 20 раненых обновлено 13:40
13:40 1496
Путин перепутал реку с городом
Путин перепутал реку с городом ВСУ отреагировали
13:20 1577
Удары по энергетике России. Пять стран в зоне риска: что будет с ценами на бензин?
Удары по энергетике России. Пять стран в зоне риска: что будет с ценами на бензин? Наш обзор
11:26 3278
Ильхам Алиев обратился к участникам Недели Тюркского мира
Ильхам Алиев обратился к участникам Недели Тюркского мира
12:38 744
Встреча министров здравоохранения Азербайджана и Латвии в Баку
Встреча министров здравоохранения Азербайджана и Латвии в Баку
12:22 526
Ормуз как поле битвы Рокфеллеров и Ротшильдов
Ормуз как поле битвы Рокфеллеров и Ротшильдов Иранский аналитик комментирует для haqqin.az
28 июня 2026, 14:05 7069
Москва ищет ответ на удары по Крыму
Москва ищет ответ на удары по Крыму The Telegraph
10:40 2821
«Садарак» претендует на законно купленные земли предпринимателей. Как такое возможно?
«Садарак» претендует на законно купленные земли предпринимателей. Как такое возможно?
02:00 6316
МИД Азербайджана – Израилю: Это неприемлемо…
МИД Азербайджана – Израилю: Это неприемлемо…
10:20 4864
Тель-Авив достал из архива 1915 год. Анкара жёстко ответила
Тель-Авив достал из архива 1915 год. Анкара жёстко ответила
09:54 4242

ЭТО ВАЖНО

Иран опроверг: Никаких консультаций с Америкой
Иран опроверг: Никаких консультаций с Америкой
14:16 167
Удар по Днепру: четверо погибших, более 20 раненых
Удар по Днепру: четверо погибших, более 20 раненых обновлено 13:40
13:40 1496
Путин перепутал реку с городом
Путин перепутал реку с городом ВСУ отреагировали
13:20 1577
Удары по энергетике России. Пять стран в зоне риска: что будет с ценами на бензин?
Удары по энергетике России. Пять стран в зоне риска: что будет с ценами на бензин? Наш обзор
11:26 3278
Ильхам Алиев обратился к участникам Недели Тюркского мира
Ильхам Алиев обратился к участникам Недели Тюркского мира
12:38 744
Встреча министров здравоохранения Азербайджана и Латвии в Баку
Встреча министров здравоохранения Азербайджана и Латвии в Баку
12:22 526
Ормуз как поле битвы Рокфеллеров и Ротшильдов
Ормуз как поле битвы Рокфеллеров и Ротшильдов Иранский аналитик комментирует для haqqin.az
28 июня 2026, 14:05 7069
Москва ищет ответ на удары по Крыму
Москва ищет ответ на удары по Крыму The Telegraph
10:40 2821
«Садарак» претендует на законно купленные земли предпринимателей. Как такое возможно?
«Садарак» претендует на законно купленные земли предпринимателей. Как такое возможно?
02:00 6316
МИД Азербайджана – Израилю: Это неприемлемо…
МИД Азербайджана – Израилю: Это неприемлемо…
10:20 4864
Тель-Авив достал из архива 1915 год. Анкара жёстко ответила
Тель-Авив достал из архива 1915 год. Анкара жёстко ответила
09:54 4242
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться