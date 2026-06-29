Киев обещает Москве жаркое лето…

На днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что утвердил 40-дневную операцию воздействия на Россию. По его словам, решение принято после доклада генерал-майора Евгения Хмары о работе СБУ, в частности Центра специальных операций «Альфа», а также о реализации дальнесрочного и среднесрочного санкционных планов. Зеленский заявил, что цель операции — принудить Россию к прекращению войны. Он также отметил, что в последние месяцы СБУ демонстрирует высокую эффективность на фронте благодаря применению различных типов беспилотников, а спецподразделение «Альфа» лидирует по числу уничтоженных военнослужащих и техники противника. Интересно, какие именно меры воздействия способны заставить Москву пойти на замораживание войны по нынешней линии боевого соприкосновения? Из каких элементов они могут состоять? И какой силы они должны быть, чтобы Кремль согласился на это? Ведь до сих пор никакие удары и потери РФ не приводили к решению остановить войну. На эти вопросы haqqin.az ответили известные украинские обозреватели.

Военный аналитик, в прошлом сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак считает, что акцент в этой сорокадневной операции по принуждению к миру будет сделан на мидл-страйки и дип-страйки. «Мидл-страйки — это всё то, что летит на расстояние, условно, от 30 до 200 км. А дип-страйки — это всё, что дальше: 1 000, 1 500, 2 000, иногда даже 3 000 км. Ближайшие 40 дней, то есть практически до начала августа, этот период будет максимально «жарким» для украинской спецслужбы, так как были санкционированы эти далёкие удары. Моё предположение — акцент останется на топливе, потому что это самая уязвимая цель. Дроны, летающие на большие расстояния, несут мало взрывчатки, поэтому наиболее эффективно они поражают объекты с огнеопасными материалами: топливо, азотные удобрения и всё, что может легко сдетонировать», - рассказал эксперт. Скорее всего, под сильные обстрелы попадут объекты переработки и хранения топлива, включая систему Росрезерва, говорит он. «Сейчас начинается самый активный период для российских аграриев: сбор урожая различных культур. Отсутствие или дороговизна топлива напрямую ведут к росту себестоимости продукции (зерна, свеклы и т.д.), делая её неконкурентоспособной. В худшем случае из-за нехватки горючего урожай может просто сгнить в полях, что принесёт огромные убытки бюджету. Россия будет вынуждена тратить ресурсы на закупку продовольствия в Китае, Казахстане и других сопредельных странах, что обернётся колоссальными потерями для бюджета. Думаю, настрой будет именно таким, и ближайшие 40 дней станут очень напряжёнными для Российской Федерации», - заявил Ступак. Аналитик, доктор политических наук, преподаватель Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Петро Олещук отметил, что действия Киева связаны с поиском наиболее слабых мест в стабильности нынешней российской системы.