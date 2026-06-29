Киев обещает Москве жаркое лето…

На днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что утвердил 40-дневную операцию воздействия на Россию. По его словам, решение принято после доклада генерал-майора Евгения Хмары о работе СБУ, в частности Центра специальных операций «Альфа», а также о реализации дальнесрочного и среднесрочного санкционных планов.
Зеленский заявил, что цель операции — принудить Россию к прекращению войны. Он также отметил, что в последние месяцы СБУ демонстрирует высокую эффективность на фронте благодаря применению различных типов беспилотников, а спецподразделение «Альфа» лидирует по числу уничтоженных военнослужащих и техники противника.
Интересно, какие именно меры воздействия способны заставить Москву пойти на замораживание войны по нынешней линии боевого соприкосновения? Из каких элементов они могут состоять? И какой силы они должны быть, чтобы Кремль согласился на это? Ведь до сих пор никакие удары и потери РФ не приводили к решению остановить войну.
На эти вопросы haqqin.az ответили известные украинские обозреватели.
Военный аналитик, в прошлом сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак считает, что акцент в этой сорокадневной операции по принуждению к миру будет сделан на мидл-страйки и дип-страйки.
«Мидл-страйки — это всё то, что летит на расстояние, условно, от 30 до 200 км. А дип-страйки — это всё, что дальше: 1 000, 1 500, 2 000, иногда даже 3 000 км.
Ближайшие 40 дней, то есть практически до начала августа, этот период будет максимально «жарким» для украинской спецслужбы, так как были санкционированы эти далёкие удары. Моё предположение — акцент останется на топливе, потому что это самая уязвимая цель. Дроны, летающие на большие расстояния, несут мало взрывчатки, поэтому наиболее эффективно они поражают объекты с огнеопасными материалами: топливо, азотные удобрения и всё, что может легко сдетонировать», - рассказал эксперт.
Скорее всего, под сильные обстрелы попадут объекты переработки и хранения топлива, включая систему Росрезерва, говорит он.
«Сейчас начинается самый активный период для российских аграриев: сбор урожая различных культур. Отсутствие или дороговизна топлива напрямую ведут к росту себестоимости продукции (зерна, свеклы и т.д.), делая её неконкурентоспособной. В худшем случае из-за нехватки горючего урожай может просто сгнить в полях, что принесёт огромные убытки бюджету.
Россия будет вынуждена тратить ресурсы на закупку продовольствия в Китае, Казахстане и других сопредельных странах, что обернётся колоссальными потерями для бюджета. Думаю, настрой будет именно таким, и ближайшие 40 дней станут очень напряжёнными для Российской Федерации», - заявил Ступак.
Аналитик, доктор политических наук, преподаватель Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Петро Олещук отметил, что действия Киева связаны с поиском наиболее слабых мест в стабильности нынешней российской системы.
«Неудивительно, что Украина избрала основным объектом атак российскую нефтяную отрасль. Здесь сыграл роль целый ряд факторов, наиболее важный из которых — значительная зависимость России от экспорта нефти и нефтепродуктов, что позволяет ей, несмотря ни на что, зарабатывать деньги на продолжение войны. Кроме того, из-за огромной территории Россия не способна качественно прикрыть все объекты, поэтому дроны в любом случае будут на них прилетать.
Таким образом Украина решает сразу несколько задач. Задача номер один — лишение России средств для заработка денег на войну, что касается в первую очередь транспортировки нефти: терминалов, нефтепроводов и танкеров.
Второе направление — создание нестабильности внутри самой России, которая потребляет много топлива. Без соответствующих топливных ресурсов такой огромной стране сложно сохранять внутреннюю связность, что провоцирует социальные проблемы и потенциальный социальный взрыв.
Однако основное направление — это демонстрация слабости режима и его неспособности выполнить ключевой «общественный договор». Суть этого договора заключалась в монополии власти Путина: он охраняет эту власть, обеспечивая взамен стабильность и прогнозируемость для политических и экономических элит, а для общества — некий минимальный уровень жизни, позволяющий гражданам не интересоваться политикой. Сейчас стратегия «я политикой не интересуюсь» больше не работает. Это создает проблемы для Путина, ведя к потенциальному расколу внутри политической элиты и разрыву между элитой и самим президентом», - объяснил доктор политологии.
Помимо нефтяной промышленности, напомнил он, объектами атак (в частности, со стороны СБУ) становятся объекты военно-промышленного комплекса, например, строящиеся корабли в порту Керчи.
«Это подрывает возможности России беспроблемно продолжать войну. Отдельной темой является нефтяная блокада Крыма и оккупированных областей. Атаки на Москву также вписываются в общую схему демонстрации слабости режима и ударов по его наиболее болезненным точкам.
Хотя эти действия могут не привести к моментальному распаду режима, он оказывается перед непростой дилеммой: бросать ли все ресурсы на купирование ситуации (например, через фактическое усиление мобилизации) или пытаться договариваться. Основной смысл давления Украины сейчас заключается в том, чтобы загнать Москву в ситуацию, когда нужно принимать сложные решения в условиях кризиса, возрастающего общественного недовольства и раскола элит.
Подобный сценарий выглядит реалистичным, в том числе благодаря изменению позиции США. Соединенные Штаты официально отказались от прежних негласных договоренностей и теперь поддерживают действия украинской власти, больше не рассматривая себя как нейтрального посредника, готовящего условия для капитуляции Украины. Очевидно, что украинской власти удалось нащупать слабые точки Москвы, и в дальнейшем давление на нее будет только усиливаться», - полагает Олещук.