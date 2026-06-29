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Иран и США, кажется, договорились. Ожидается новая встреча

Израиль разгромил командные центры «Хезболлы»

11:50 723

В понедельник израильские военные заявили, что нанесли удары по трем командным центрам «Хезболлы» на юге Ливана в ответ на то, что они назвали нарушениями соглашения о прекращении огня.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что удары были нанесены по объектам в районах Набатия и Майфадун после того, как «Хезболла» продолжила нападения на израильских солдат.

В сообщении говорилось, что ранее израильские солдаты нанесли удар и обезвредили пусковую установку, которую «Хезболла» продолжала использовать для нанесения ударов по ним.

Военные заявили, что продолжат операции по устранению угроз для израильских солдат и предотвращению причинения вреда израильским мирным жителям и военнослужащим со стороны «Хезболлы».

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