Пезешкиан о «замороженных» миллиардах Ирана

Иран и Катар договорились о разблокировке $6 млрд из общей суммы в $12 млрд иранских активов, находящихся в эмирате. Об этом сообщил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

«Согласно достигнутым договоренностям, $6 млрд из общей суммы в $12 млрд иранских средств, находящихся в Катаре, будут разблокированы и возвращены в страну. Также продолжается необходимая работа по возвращению оставшейся части этих средств», - приводит слова иранского президента его пресс-служба.

20 июня газета The Wall Street Journal сообщила, что США совместно с Катаром работают над механизмом использования Ираном части его замороженных активов для приобретения гуманитарных товаров. По сведениям издания, сначала Тегеран может получить доступ к хранящимся в Катаре $6 млрд.