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Иран и США, кажется, договорились. Ожидается новая встреча

Встреча министров здравоохранения Азербайджана и Латвии в Баку

12:22 527

В Министерстве здравоохранения состоялась встреча с делегацией Латвии во главе с министром здравоохранения Хоссамом Абу Мери, находящимся с визитом в Азербайджане.

Приветствуя гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что сотрудничество Азербайджана и Латвии по различным направлениям успешно продолжается и в секторе здравоохранения. Министр подчеркнул, что существуют благоприятные возможности для расширения взаимного обмена опытом в таких областях, как медицинское образование, непрерывное профессиональное обучение врачей, научно-исследовательская деятельность и внедрение инновационных медицинских подходов.

Теймур Мусаев подчеркнул, что цифровая трансформация системы здравоохранения является одним из ключевых приоритетов государственной политики Азербайджана в сфере здравоохранения. Министр проинформировал о реализуемых в данном направлении мерах.

В ходе встречи было отмечено, что в декабре 2025 года между министерствами здравоохранения двух стран было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения и медицинской науки, что является важным шагом в развитии двусторонних отношений.

Министр здравоохранения Латвии Хоссам Абу Мери подчеркнул, что сотрудничество с Азербайджаном в сфере здравоохранения динамично развивается. Он отметил, что подобные встречи на высоком уровне способствуют развитию систем здравоохранения, расширению обмена профессиональными знаниями и опытом, а также дальнейшему укреплению партнёрства между двумя странами.

В завершение стороны выразили уверенность в том, что сотрудничество между министерствами здравоохранения Азербайджана и Латвии и в дальнейшем будет продолжено на основе взаимного доверия и общих интересов.

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