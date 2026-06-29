Встреча министров здравоохранения Азербайджана и Латвии в Баку

В Министерстве здравоохранения состоялась встреча с делегацией Латвии во главе с министром здравоохранения Хоссамом Абу Мери, находящимся с визитом в Азербайджане.

Приветствуя гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что сотрудничество Азербайджана и Латвии по различным направлениям успешно продолжается и в секторе здравоохранения. Министр подчеркнул, что существуют благоприятные возможности для расширения взаимного обмена опытом в таких областях, как медицинское образование, непрерывное профессиональное обучение врачей, научно-исследовательская деятельность и внедрение инновационных медицинских подходов.