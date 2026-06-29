USD 1.7000
EUR 1.9351
RUB 2.1687
Подписаться на уведомления
Иран и США, кажется, договорились. Ожидается новая встреча
Новость дня
Иран и США, кажется, договорились. Ожидается новая встреча

Нурлан Пашаев принес Азербайджану золотую медаль в Литве

фото
12:46 562

На традиционном 64-м международном турнире по академической гребле Amber Oars, проходящем в Литве, своим успешным выступлением запомнился Нурлан Пашаев. Наш спортсмен, выступавший в соревнованиях среди мужчин-одиночек в легком весе, опередил всех своих соперников и отпраздновал чемпионство. Таким образом, первая медаль, завоеванная сборной Азербайджана на этом турнире, оказалась золотой.

Международный турнир «Amber Oars» считается одним из традиционных и престижных международных соревнований по академической гребле.

Иран опроверг: Никаких консультаций с Америкой
Иран опроверг: Никаких консультаций с Америкой
14:16 172
Удар по Днепру: четверо погибших, более 20 раненых
Удар по Днепру: четверо погибших, более 20 раненых обновлено 13:40
13:40 1501
Путин перепутал реку с городом
Путин перепутал реку с городом ВСУ отреагировали
13:20 1585
Удары по энергетике России. Пять стран в зоне риска: что будет с ценами на бензин?
Удары по энергетике России. Пять стран в зоне риска: что будет с ценами на бензин? Наш обзор
11:26 3287
Ильхам Алиев обратился к участникам Недели Тюркского мира
Ильхам Алиев обратился к участникам Недели Тюркского мира
12:38 745
Встреча министров здравоохранения Азербайджана и Латвии в Баку
Встреча министров здравоохранения Азербайджана и Латвии в Баку
12:22 529
Ормуз как поле битвы Рокфеллеров и Ротшильдов
Ормуз как поле битвы Рокфеллеров и Ротшильдов Иранский аналитик комментирует для haqqin.az
28 июня 2026, 14:05 7071
Москва ищет ответ на удары по Крыму
Москва ищет ответ на удары по Крыму The Telegraph
10:40 2822
«Садарак» претендует на законно купленные земли предпринимателей. Как такое возможно?
«Садарак» претендует на законно купленные земли предпринимателей. Как такое возможно?
02:00 6319
МИД Азербайджана – Израилю: Это неприемлемо…
МИД Азербайджана – Израилю: Это неприемлемо…
10:20 4869
Тель-Авив достал из архива 1915 год. Анкара жёстко ответила
Тель-Авив достал из архива 1915 год. Анкара жёстко ответила
09:54 4248

ЭТО ВАЖНО

Иран опроверг: Никаких консультаций с Америкой
Иран опроверг: Никаких консультаций с Америкой
14:16 172
Удар по Днепру: четверо погибших, более 20 раненых
Удар по Днепру: четверо погибших, более 20 раненых обновлено 13:40
13:40 1501
Путин перепутал реку с городом
Путин перепутал реку с городом ВСУ отреагировали
13:20 1585
Удары по энергетике России. Пять стран в зоне риска: что будет с ценами на бензин?
Удары по энергетике России. Пять стран в зоне риска: что будет с ценами на бензин? Наш обзор
11:26 3287
Ильхам Алиев обратился к участникам Недели Тюркского мира
Ильхам Алиев обратился к участникам Недели Тюркского мира
12:38 745
Встреча министров здравоохранения Азербайджана и Латвии в Баку
Встреча министров здравоохранения Азербайджана и Латвии в Баку
12:22 529
Ормуз как поле битвы Рокфеллеров и Ротшильдов
Ормуз как поле битвы Рокфеллеров и Ротшильдов Иранский аналитик комментирует для haqqin.az
28 июня 2026, 14:05 7071
Москва ищет ответ на удары по Крыму
Москва ищет ответ на удары по Крыму The Telegraph
10:40 2822
«Садарак» претендует на законно купленные земли предпринимателей. Как такое возможно?
«Садарак» претендует на законно купленные земли предпринимателей. Как такое возможно?
02:00 6319
МИД Азербайджана – Израилю: Это неприемлемо…
МИД Азербайджана – Израилю: Это неприемлемо…
10:20 4869
Тель-Авив достал из архива 1915 год. Анкара жёстко ответила
Тель-Авив достал из архива 1915 год. Анкара жёстко ответила
09:54 4248
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться