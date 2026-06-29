Нурлан Пашаев принес Азербайджану золотую медаль в Литве

На традиционном 64-м международном турнире по академической гребле Amber Oars, проходящем в Литве, своим успешным выступлением запомнился Нурлан Пашаев. Наш спортсмен, выступавший в соревнованиях среди мужчин-одиночек в легком весе, опередил всех своих соперников и отпраздновал чемпионство. Таким образом, первая медаль, завоеванная сборной Азербайджана на этом турнире, оказалась золотой.

Международный турнир «Amber Oars» считается одним из традиционных и престижных международных соревнований по академической гребле.