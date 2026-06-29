Парижу дали семь дней

Власти западноафриканской страны Буркина-Фасо, ранее разорвавшей дипломатические отношения с Францией, дали Парижу семь дней, начиная с 26 июня, на закрытие посольства в Уагадугу. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на источники.

Согласно информации, еще в январе 2023 года посол Франции покинул Буркина-Фасо, с тех пор его обязанности исполнял временный поверенный в делах. Вместе с ним в диппредставительстве работали около 20 человек, в числе которых дипломаты, административный персонал и сотрудники безопасности. Они на протяжении всего этого времени «продолжали оказывать минимальные услуги», отмечает газета.

Утверждается, что решение Буркина-Фасо разорвать дипотношения с Францией связано с резолюцией Европарламента с осуждением «подавления гражданского пространства и основных свобод в Буркина-Фасо», принятой 18 июня. Автор текста, французский депутат и отставной генерал Кристоф Гомар, выступая в Европарламенте, заявил о «драматическом провале хунты» Буркина-Фасо. После голосования по резолюции 22 июня в МИД Буркина-Фасо вызвали представителя ЕС в Уагадугу. Власти африканской страны выразили неодобрение в связи с принятием резолюции и свое несогласие с ней. В ночь на 27 июня правительство Буркина-Фасо сообщило о разрыве дипломатических отношений с Францией, обвинив ее в осуществлении действий, направленных против интересов африканского государства. Власти африканской страны обвиняют Париж в неоколониализме и поддержке террористических сетей в сахельском регионе, а также искаженном освещении событий в стране.