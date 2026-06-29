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Прогноз погоды на завтра

13:00 786

30 июня в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами пасмурная погода, преимущественно без осадков, однако вечером в пригородах возможны кратковременные дожди с грозами, юго-западный ветер вечером сменится северо-западным. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха в столице и на Абшероне ночью составит 18-20, днем — 25-29 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью — 70-75%, днем - 50-55%.

В северных и западных районах Азербайджана утром ожидаются дожди, на некоторых территориях вечером возможны кратковременные ливни с грозами, град, ночью и утром в горных местностях — туман, будет дуть умеренный восточный ветер. 

Температура воздуха ночью 16-20, днем - 28-33, в горах ночью - 8-13, днем - 17-22, местами может повыситься до 23-28 градусов выше нуля.

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