Анкара склеивает Ливию. Триполи и Бенгази в поле зрения турецкой разведки

Западные аналитики объясняют неожиданную поездку главы Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Ибрагима Калына в Бенгази (Ливия) 22 июня не столько «протокольными соображениями», сколько формированием нового баланса сил в регионе.
Согласно официальным сообщениям, на переговорах руководителя MIT с заместителем командующего Ливийской национальной армией генералом Саддамом Хафтаром обсуждались вопросы объединения военных структур востока и запада Ливии под единым руководством, а также углубление турецко‑ливийских отношений. Однако сам факт контактов главы турецкой разведки с одним из наиболее влиятельных военных представителей лагеря Хафтара — который еще пять лет назад считался «противоборствующей стороной» — говорит о куда большем, чем официальные заявления.
В феврале Калын уже проводил переговоры в Триполи с поддерживаемым Турцией правительством Дибейбе. Эксперты считают, что серия контактов, выстроенная в последние месяцы от Триполи до Бенгази и охватывающая более широкий политический контур, свидетельствует о новой «ливийской стратегии» Анкары.
Новый баланс или ревизия старой линии?
В 2019–2020 годах политика Турции в Ливии строилась на военно‑политической оси. Анкара открыто поддерживала признанное ООН правительство в Триполи и сыграла ключевую роль в разгроме сил Халифы Хафтара, которые при поддержке российских наемников «Вагнера» подошли к воротам ливийской столицы. Кроме того, Турция подписала с кабинетом в Триполи соглашение о делимитации морских границ и меморандум о военном сотрудничестве, укрепив свои позиции в Восточном Средиземноморье. Анкара фактически стала «стратегическим спонсором» правительства, тогда как Халифа Хафтар в турецких политических кругах именовался «мятежным генералом», и возможность каких‑либо контактов с ним даже не рассматривалась.
Что же произошло, что спустя пять лет глава MIT обсуждает будущее Ливии в военном штабе Халифы Хафтара — с его сыном и политическим наследником Саддамом?
В комментарии для haqqin.az турецкий эксперт по Ближнему Востоку и журналист Гюнгер Явузаслан отметил, что новая стратегия Анкары основана на идее объединения расколотой страны. Он напомнил, что на майских учениях «Эфес‑2026» Турция впервые собрала представителей обеих сторон за одним столом. По его словам, Анкара активно восстанавливает связи с рядом стран Ближнего Востока и Африки, которые исторически входили в Османскую империю.
«Анкара уже двадцать лет проводит политику восстановления связей с географией османского периода. Что касается Ливии, то процесс был запущен еще при прежнем главе MIT и нынешнем министре иностранных дел Хакане Фидане, и Ибрагим Калын продолжает эту линию. Его роль в ливийском досье не нова — будучи пресс‑секретарем президента, он участвовал в формировании политической архитектуры Ливии», — отметил турецкий политический обозреватель.
По мнению Явузаслана, изменения в регионе вынудили Анкару пересмотреть свою ливийскую политику. С 2020 года ситуация в Ливии существенно изменилась: фронты замерли, вооруженная борьба сменилась экономическим соперничеством, а разделение востока и запада стало институциональной реальностью. Поэтому в Анкаре пришли к выводу, что долгосрочная стратегия не может ограничиваться поддержкой только Триполи.
Как ранее писал haqqin.az, первые контакты между Анкарой и Бенгази после многолетнего напряжения были установлены в апреле прошлого года, когда Саддам Хафтар посетил Турцию. А в августе 2025 года Ибрагим Калын, прибыв в Ливию, провел первую открытую политическую встречу с Халифой Хафтаром недалеко от Бенгази.
Как Триполи воспринимает диалог Анкара–Бенгази?
Явузаслан считает, что, несмотря на прошлые операции против сил Хафтара, нынешние контакты показывают: Турция остается единственным актором, способным взаимодействовать со всеми сторонами. Он подчеркивает, что налаживание связи с Бенгази позитивно воспринимается и правительством Дибейбе в Триполи.
«Во время последних контактов в Триполи Калын акцентировал внимание на единстве Ливии. В заявлениях Хафтара также говорится о необходимости объединения страны. Если объединение состоится, гарантии, которые Анкара дала Триполи, станут решающими. Турецкое военное присутствие и соглашения по безопасности работают в пользу Триполи», — отметил аналитик.
И снова морское соглашение…
Для Турции ливийский вопрос — это не только вопрос безопасности, но и часть уравнения Восточного Средиземноморья. Анкара считает, что подписанное в 2019 году соглашение о морских границах с законным правительством в Триполи ограничивает планы Греции и Южного Кипра. Однако лагерь Хафтара, поддерживавший контакты с Афинами, называл этот документ спорным. Явузаслан отмечает, что после критики соглашения со стороны Хафтара в 2025 году Анкара переключила внимание на восток Ливии.
«В тот же период турецкая разведка активизировала контакты с Бенгази и Тобруком, а поездки Калына можно рассматривать как поиск нового баланса в ливийской политике Турции. В этом контексте новый канал с Бенгази может сыграть критическую роль и в вопросе морской делимитации», — считает эксперт.
Сможет ли «Саддам Ближнего Востока» объединить Ливию?
Одним из примечательных моментов визита Калына в Бенгази стало то, что в переговорах ключевую роль играл Саддам Хафтар. Он не только сын Халифы Хафтара и его политический наследник, но и наиболее влиятельный лидер восточной Ливии в последние месяцы. Западные СМИ пишут, что в течение последнего года США и Турция продвигают план объединения всех военных и политических структур Ливии под единым руководством, и Саддам Хафтар играет в этом ключевую роль. Анкара и Вашингтон поддерживают этот проект, стремясь обеспечить бесперебойную добычу нефти и сбалансировать влияние России в регионе.
Говоря об итогах визита Калына, Явузаслан отметил, что Анкара продолжает вести «тихую дипломатию» не только через МИД или Минобороны, но и через разведывательные каналы. По его словам, наряду с инициативами по объединению Ливии, турецко‑ливийское морское соглашение, которое Греция и Южный Кипр пытаются нейтрализовать, остается для Анкары важным инструментом торга. Контакты с Бенгази можно рассматривать и как шаг, направленный на усиление этого инструмента.