Анкара склеивает Ливию. Триполи и Бенгази в поле зрения турецкой разведки

Западные аналитики объясняют неожиданную поездку главы Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Ибрагима Калына в Бенгази (Ливия) 22 июня не столько «протокольными соображениями», сколько формированием нового баланса сил в регионе. Согласно официальным сообщениям, на переговорах руководителя MIT с заместителем командующего Ливийской национальной армией генералом Саддамом Хафтаром обсуждались вопросы объединения военных структур востока и запада Ливии под единым руководством, а также углубление турецко‑ливийских отношений. Однако сам факт контактов главы турецкой разведки с одним из наиболее влиятельных военных представителей лагеря Хафтара — который еще пять лет назад считался «противоборствующей стороной» — говорит о куда большем, чем официальные заявления. В феврале Калын уже проводил переговоры в Триполи с поддерживаемым Турцией правительством Дибейбе. Эксперты считают, что серия контактов, выстроенная в последние месяцы от Триполи до Бенгази и охватывающая более широкий политический контур, свидетельствует о новой «ливийской стратегии» Анкары.

Новый баланс или ревизия старой линии? В 2019–2020 годах политика Турции в Ливии строилась на военно‑политической оси. Анкара открыто поддерживала признанное ООН правительство в Триполи и сыграла ключевую роль в разгроме сил Халифы Хафтара, которые при поддержке российских наемников «Вагнера» подошли к воротам ливийской столицы. Кроме того, Турция подписала с кабинетом в Триполи соглашение о делимитации морских границ и меморандум о военном сотрудничестве, укрепив свои позиции в Восточном Средиземноморье. Анкара фактически стала «стратегическим спонсором» правительства, тогда как Халифа Хафтар в турецких политических кругах именовался «мятежным генералом», и возможность каких‑либо контактов с ним даже не рассматривалась. Что же произошло, что спустя пять лет глава MIT обсуждает будущее Ливии в военном штабе Халифы Хафтара — с его сыном и политическим наследником Саддамом? В комментарии для haqqin.az турецкий эксперт по Ближнему Востоку и журналист Гюнгер Явузаслан отметил, что новая стратегия Анкары основана на идее объединения расколотой страны. Он напомнил, что на майских учениях «Эфес‑2026» Турция впервые собрала представителей обеих сторон за одним столом. По его словам, Анкара активно восстанавливает связи с рядом стран Ближнего Востока и Африки, которые исторически входили в Османскую империю. «Анкара уже двадцать лет проводит политику восстановления связей с географией османского периода. Что касается Ливии, то процесс был запущен еще при прежнем главе MIT и нынешнем министре иностранных дел Хакане Фидане, и Ибрагим Калын продолжает эту линию. Его роль в ливийском досье не нова — будучи пресс‑секретарем президента, он участвовал в формировании политической архитектуры Ливии», — отметил турецкий политический обозреватель. По мнению Явузаслана, изменения в регионе вынудили Анкару пересмотреть свою ливийскую политику. С 2020 года ситуация в Ливии существенно изменилась: фронты замерли, вооруженная борьба сменилась экономическим соперничеством, а разделение востока и запада стало институциональной реальностью. Поэтому в Анкаре пришли к выводу, что долгосрочная стратегия не может ограничиваться поддержкой только Триполи. Как ранее писал haqqin.az, первые контакты между Анкарой и Бенгази после многолетнего напряжения были установлены в апреле прошлого года, когда Саддам Хафтар посетил Турцию. А в августе 2025 года Ибрагим Калын, прибыв в Ливию, провел первую открытую политическую встречу с Халифой Хафтаром недалеко от Бенгази.