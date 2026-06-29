Перед визитами в Баку и Ереван фон дер Ляйен встретилась с европейскими финансистами

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня принимает в Брюсселе Ану Ботин - исполнительного председателя Banco Santander, Жана Лемьера - председателя BNP Paribas и Славомира Крупу - генерального директора Société Générale, сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.

Отметим, что на этой неделе ожидается визит председателя Европейской комиссии на Южный Кавказ: сначала фон дер Ляйен посетит Азербайджан, после — Армению.

Ожидается, что в ходе визита в регион переговоры будут сосредоточены на двусторонних отношениях между Европейским союзом и Азербайджаном и Арменией, включая состояние мирного процесса, развитие Среднего коридора, энергетику и другие вопросы.