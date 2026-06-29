Путин перепутал реку с городом

Накануне в интервью Павлу Зарубину президент России Владимир Путин, отчитываясь об успехах на фронте, в частности, заявил, что российские военные практически заблокировали украинскую группировку «на левом берегу реки Старый Оскол».

Как заявил Путин, судьба этой «разношерстной группировки противника численностью около 5 тыс. человек» на Рубцовском направлении «будет похожа на ту, которая была уже в районе Купянска-Узлового».

Описывая ситуацию, Путин перепутал топонимы — скорее всего, речь шла о реке Оскол, тогда как Старый Оскол — это город в Белгородской области, который находится в глубоком тылу.

На эту оговорку в понедельник отреагировали в ВСУ. Группировка объединенных сил выступила с официальным опровержением заявления об окружении украинских войск в Старом Осколе.

«К величайшему сожалению, по сей день мы только работаем над продвижением в этот город, который, как известно, расположен на северо-востоке Белгородской области РФ. Впрочем, убеждены, что главе РФ боеспособность его войск известна лучше, чем нам, поэтому предлагаем считать бои за Старый Оскол анонсом с его стороны», — заявили украинские военные.

Что касается реальной обстановки на левом берегу Оскола в Донецкой области — она, по оценкам экспертов, также далека от слов российского президента.

«Разумеется, никакого окружения там нет, как и в районе Купянска-Узлового, однако в последнем случае положение украинской группировки обозреватели (например, Богдан Мирошников) описывают как тяжелое», — заявил «Агентству» OSINT-аналитик Кирилл Михайлов.