Возобновляются авиарейсы Тегеран — Дубай

С понедельника возобновляются прямые авиарейсы между Тегераном и Дубаем. Иранские государственные СМИ сообщили, что генеральный директор аэропорта Имам Хомейни Рамин Кашеф Азар подтвердил готовность маршрута к открытию, а на сайте авиакомпании Sepehran уже появились билеты.

Авиасообщение между двумя странами было прервано в конце февраля 2026 года после начала военной операции США против Ирана. Тогда воздушное пространство над регионом оказалось фактически закрыто, а Тегеран и Дубай прекратили прямые перелеты.

В период конфликта пассажиропоток через аэропорт Дубая обвалился на 66%. Возобновление рейсов является прямым индикатором нормализации: исторически восстановление авиасообщения сигнализирует о стабилизации геополитической обстановки и предшествует возврату туристических и деловых потоков, что критически важно для экономики ОАЭ, где туризм и транзит формируют свыше 11% ВВП. Для рынка недвижимости Дубая восстановление трафика из Ирана имеет важное значение: иранские граждане традиционно входят в топ-5 иностранных покупателей жилья в ОАЭ.