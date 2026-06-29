USD 1.7000
EUR 1.9351
RUB 2.1687
Подписаться на уведомления
Иран и США, кажется, договорились. Ожидается новая встреча
Новость дня
Иран и США, кажется, договорились. Ожидается новая встреча

Коммунисты победили во втором по величине городе Австрии

13:34 528

На выборах в городской совет, прошедших в австрийском Граце в воскресенье, 28 июня, победила Коммунистическая партия Австрии (КПА, KPÖ).

По сообщению Deutsche Welle, из окончательных результатов голосования, опубликованных на сайте местной избирательной комиссии, следует, что коммунисты набрали 35,63 процента голосов. Это должно дать КПА 18 из 48 мест в городском совете.

Эльке Кар

Для КПА это вторая победа подряд на муниципальных выборах в Граце после неожиданных результатов голосования 2021 года. При этом коммунисты не только подтвердили свою востребованность среди жителей, но и увеличили число сторонников за пять лет - в 2021 году КПА набрала на выборах 28,84 процента голосов.

Аналитики отмечают, что известная в Австрии фраза «Грац голосует иначе» вновь подтвердилась. КПА популярна во втором по величине городе страны, но уже более 60 лет не может преодолеть нижнюю планку для прохода в австрийский парламент.

Член КПА Эльке Кар, избранная в 2021 году бургомистром Граца при поддержке социал-демократов и зеленых, была до этого известна работой в сфере жилищной политики и строительства в городе. Как отмечают наблюдатели, грацкие коммунисты при Кар стали активны в этих вопросах, не прибегая при этом к открытому популизму и полемике с оппонентами, что и принесло им поддержку избирателей.

В то же время, отмечают СМИ, Кар в прошлом раскритиковала санкции ЕС, введенные против России из-за полномасштабного вторжения в Украину. Саму агрессию РФ против Украины политик осудила, но экономические ограничения назвала неэффективными и ложащимися бременем на население.

Второе место на муниципальных выборах в Граце заняли консерваторы - Австрийская народная партия (АНП) с 25,35 процента голосов. Они должны получить 13 мест в городском совете. «Зеленые» получили 14,84 процента голосов и, соответственно, семь мест в совете.

Иран опроверг: Никаких консультаций с Америкой
Иран опроверг: Никаких консультаций с Америкой
14:16 181
Удар по Днепру: четверо погибших, более 20 раненых
Удар по Днепру: четверо погибших, более 20 раненых обновлено 13:40
13:40 1505
Путин перепутал реку с городом
Путин перепутал реку с городом ВСУ отреагировали
13:20 1600
Удары по энергетике России. Пять стран в зоне риска: что будет с ценами на бензин?
Удары по энергетике России. Пять стран в зоне риска: что будет с ценами на бензин? Наш обзор
11:26 3292
Ильхам Алиев обратился к участникам Недели Тюркского мира
Ильхам Алиев обратился к участникам Недели Тюркского мира
12:38 749
Встреча министров здравоохранения Азербайджана и Латвии в Баку
Встреча министров здравоохранения Азербайджана и Латвии в Баку
12:22 531
Ормуз как поле битвы Рокфеллеров и Ротшильдов
Ормуз как поле битвы Рокфеллеров и Ротшильдов Иранский аналитик комментирует для haqqin.az
28 июня 2026, 14:05 7071
Москва ищет ответ на удары по Крыму
Москва ищет ответ на удары по Крыму The Telegraph
10:40 2827
«Садарак» претендует на законно купленные земли предпринимателей. Как такое возможно?
«Садарак» претендует на законно купленные земли предпринимателей. Как такое возможно?
02:00 6319
МИД Азербайджана – Израилю: Это неприемлемо…
МИД Азербайджана – Израилю: Это неприемлемо…
10:20 4876
Тель-Авив достал из архива 1915 год. Анкара жёстко ответила
Тель-Авив достал из архива 1915 год. Анкара жёстко ответила
09:54 4250

ЭТО ВАЖНО

Иран опроверг: Никаких консультаций с Америкой
Иран опроверг: Никаких консультаций с Америкой
14:16 181
Удар по Днепру: четверо погибших, более 20 раненых
Удар по Днепру: четверо погибших, более 20 раненых обновлено 13:40
13:40 1505
Путин перепутал реку с городом
Путин перепутал реку с городом ВСУ отреагировали
13:20 1600
Удары по энергетике России. Пять стран в зоне риска: что будет с ценами на бензин?
Удары по энергетике России. Пять стран в зоне риска: что будет с ценами на бензин? Наш обзор
11:26 3292
Ильхам Алиев обратился к участникам Недели Тюркского мира
Ильхам Алиев обратился к участникам Недели Тюркского мира
12:38 749
Встреча министров здравоохранения Азербайджана и Латвии в Баку
Встреча министров здравоохранения Азербайджана и Латвии в Баку
12:22 531
Ормуз как поле битвы Рокфеллеров и Ротшильдов
Ормуз как поле битвы Рокфеллеров и Ротшильдов Иранский аналитик комментирует для haqqin.az
28 июня 2026, 14:05 7071
Москва ищет ответ на удары по Крыму
Москва ищет ответ на удары по Крыму The Telegraph
10:40 2827
«Садарак» претендует на законно купленные земли предпринимателей. Как такое возможно?
«Садарак» претендует на законно купленные земли предпринимателей. Как такое возможно?
02:00 6319
МИД Азербайджана – Израилю: Это неприемлемо…
МИД Азербайджана – Израилю: Это неприемлемо…
10:20 4876
Тель-Авив достал из архива 1915 год. Анкара жёстко ответила
Тель-Авив достал из архива 1915 год. Анкара жёстко ответила
09:54 4250
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться