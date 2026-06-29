Коммунисты победили во втором по величине городе Австрии

На выборах в городской совет, прошедших в австрийском Граце в воскресенье, 28 июня, победила Коммунистическая партия Австрии (КПА, KPÖ).
По сообщению Deutsche Welle, из окончательных результатов голосования, опубликованных на сайте местной избирательной комиссии, следует, что коммунисты набрали 35,63 процента голосов. Это должно дать КПА 18 из 48 мест в городском совете.
Для КПА это вторая победа подряд на муниципальных выборах в Граце после неожиданных результатов голосования 2021 года. При этом коммунисты не только подтвердили свою востребованность среди жителей, но и увеличили число сторонников за пять лет - в 2021 году КПА набрала на выборах 28,84 процента голосов.
Аналитики отмечают, что известная в Австрии фраза «Грац голосует иначе» вновь подтвердилась. КПА популярна во втором по величине городе страны, но уже более 60 лет не может преодолеть нижнюю планку для прохода в австрийский парламент.
Член КПА Эльке Кар, избранная в 2021 году бургомистром Граца при поддержке социал-демократов и зеленых, была до этого известна работой в сфере жилищной политики и строительства в городе. Как отмечают наблюдатели, грацкие коммунисты при Кар стали активны в этих вопросах, не прибегая при этом к открытому популизму и полемике с оппонентами, что и принесло им поддержку избирателей.
В то же время, отмечают СМИ, Кар в прошлом раскритиковала санкции ЕС, введенные против России из-за полномасштабного вторжения в Украину. Саму агрессию РФ против Украины политик осудила, но экономические ограничения назвала неэффективными и ложащимися бременем на население.
Второе место на муниципальных выборах в Граце заняли консерваторы - Австрийская народная партия (АНП) с 25,35 процента голосов. Они должны получить 13 мест в городском совете. «Зеленые» получили 14,84 процента голосов и, соответственно, семь мест в совете.