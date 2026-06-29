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Израиль ликвидировал боевика «Исламского джихада»

ФОТО
13:47 276

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Общая служба безопасности Израиля (ШАБАК) ликвидировали боевика организации «Палестинский исламский джихад», участвовавшего в похищении израильских граждан 7 октября 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

В заявлении уточняется, что 28 июня на севере сектора Газа был нанесен удар, в результате которого уничтожен Захер Бархам Халиль Абу Салем. Он ворвался на территорию еврейского государства во время нападения 7 октября, участвовал в захвате заложников в их домах и удержании их в плену.

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