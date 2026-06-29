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Иран и США, кажется, договорились. Ожидается новая встреча

Еще год на поиски исчезнувшего самолета Malaysia Airlines

13:56 432

Малайзия еще на один год продлила соглашение с американской глубоководной исследовательской компанией Ocean Infinity о проведении подводных поисков пропавшего рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines. Об этом заявил министр транспорта Малайзии Энтони Локе, сообщает Malay Mail.

По словам министра, соглашение продлено на 12 месяцев — с 1 июля текущего года по 30 июня 2027 года.

Boeing 777, выполнявший рейс MH370, исчез с радаров 8 марта 2014 года во время полета из Куала-Лумпура в Пекин. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Несмотря на масштабные международные поисковые операции в южной части Индийского океана, местонахождение лайнера до сих пор не установлено. Исчезновение MH370 остается одной из самых загадочных авиакатастроф в истории мировой авиации. 

Энтони Локе заявил, что продление соглашения отражает неизменную приверженность правительства Малайзии стремлению дать ответы семьям пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту пропавшего самолета.

«Продление договора сохраняет все ключевые условия существующего соглашения, включая принцип «нет результата — нет оплаты», —отметил он.

Согласно договоренности, Малайзия не будет обязана производить какие-либо выплаты, если обломки самолета не будут найдены. В случае обнаружения лайнера или его частей компания Ocean Infinity получит вознаграждение в размере $70 млн. Компания вела поиски самолета до 2018 года. В прошлом году она заключила новое соглашение с Малайзией о возобновлении поисков на территории площадью 15 000 кв. км.

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