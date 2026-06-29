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Иран и США, кажется, договорились. Ожидается новая встреча
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Иран и США, кажется, договорились. Ожидается новая встреча

Куртулмуш: Турция прилагала огромные усилия...

14:11 313

Мир между Россией и Украиной не был достигнут из-за нежелания некоторых стран урегулировать конфликт, заявил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш на парламентском саммите НАТО в Стамбуле.

«Турция прилагала огромные усилия для проведения мирных переговоров между обеими сторонами, и был достигнут значительный прогресс. Тогда были подписаны проекты практически окончательного соглашения. К сожалению, из-за обстоятельств того времени некоторые страны не захотели мира, и он не был достигнут», — заявил Куртулмуш.

По его словам, нельзя назвать те переговоры совершенно бесплодными, и в ряде вопросов были достигнуты успехи.

Куртулмуш, обратившись к участникам саммита, отметил, что со стороны альянса «хотел бы видеть преобладание подобного подхода и в других актуальных вопросах, как региональных, так и глобальных».

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