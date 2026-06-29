USD 1.7000
EUR 1.9351
RUB 2.1687
Подписаться на уведомления
Иран и США, кажется, договорились. Ожидается новая встреча
Новость дня
Иран и США, кажется, договорились. Ожидается новая встреча

Иран опроверг: Никаких консультаций с Америкой

14:16 185

Заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади, входящий в команду переговорщиков по реализации меморандума с США, опроверг информацию о начале технических консультаций с США в столице Катара Дохе на этой неделе.

«Проведение технических заседаний рабочих групп на этой неделе не запланировано. Хотя консультации с Катаром, в том числе по вопросу контроля за выполнением обязательств другой стороной, продолжаются в обычном порядке, сообщения некоторых СМИ о проведении в Дохе технических переговоров рабочих групп не подтверждаются», - сказал он журналистам.

Ранее журналист портала Axios Барак Равид заявил, что представители США и Ирана достигли договоренности о взаимном прекращении ударов и проведении 30 июня в Дохе консультаций для урегулирования разногласий по Ормузскому проливу.

Иран опроверг: Никаких консультаций с Америкой
Иран опроверг: Никаких консультаций с Америкой
14:16 186
Удар по Днепру: четверо погибших, более 20 раненых
Удар по Днепру: четверо погибших, более 20 раненых обновлено 13:40
13:40 1510
Путин перепутал реку с городом
Путин перепутал реку с городом ВСУ отреагировали
13:20 1613
Удары по энергетике России. Пять стран в зоне риска: что будет с ценами на бензин?
Удары по энергетике России. Пять стран в зоне риска: что будет с ценами на бензин? Наш обзор
11:26 3299
Ильхам Алиев обратился к участникам Недели Тюркского мира
Ильхам Алиев обратился к участникам Недели Тюркского мира
12:38 749
Встреча министров здравоохранения Азербайджана и Латвии в Баку
Встреча министров здравоохранения Азербайджана и Латвии в Баку
12:22 534
Ормуз как поле битвы Рокфеллеров и Ротшильдов
Ормуз как поле битвы Рокфеллеров и Ротшильдов Иранский аналитик комментирует для haqqin.az
28 июня 2026, 14:05 7074
Москва ищет ответ на удары по Крыму
Москва ищет ответ на удары по Крыму The Telegraph
10:40 2830
«Садарак» претендует на законно купленные земли предпринимателей. Как такое возможно?
«Садарак» претендует на законно купленные земли предпринимателей. Как такое возможно?
02:00 6322
МИД Азербайджана – Израилю: Это неприемлемо…
МИД Азербайджана – Израилю: Это неприемлемо…
10:20 4881
Тель-Авив достал из архива 1915 год. Анкара жёстко ответила
Тель-Авив достал из архива 1915 год. Анкара жёстко ответила
09:54 4253

ЭТО ВАЖНО

Иран опроверг: Никаких консультаций с Америкой
Иран опроверг: Никаких консультаций с Америкой
14:16 186
Удар по Днепру: четверо погибших, более 20 раненых
Удар по Днепру: четверо погибших, более 20 раненых обновлено 13:40
13:40 1510
Путин перепутал реку с городом
Путин перепутал реку с городом ВСУ отреагировали
13:20 1613
Удары по энергетике России. Пять стран в зоне риска: что будет с ценами на бензин?
Удары по энергетике России. Пять стран в зоне риска: что будет с ценами на бензин? Наш обзор
11:26 3299
Ильхам Алиев обратился к участникам Недели Тюркского мира
Ильхам Алиев обратился к участникам Недели Тюркского мира
12:38 749
Встреча министров здравоохранения Азербайджана и Латвии в Баку
Встреча министров здравоохранения Азербайджана и Латвии в Баку
12:22 534
Ормуз как поле битвы Рокфеллеров и Ротшильдов
Ормуз как поле битвы Рокфеллеров и Ротшильдов Иранский аналитик комментирует для haqqin.az
28 июня 2026, 14:05 7074
Москва ищет ответ на удары по Крыму
Москва ищет ответ на удары по Крыму The Telegraph
10:40 2830
«Садарак» претендует на законно купленные земли предпринимателей. Как такое возможно?
«Садарак» претендует на законно купленные земли предпринимателей. Как такое возможно?
02:00 6322
МИД Азербайджана – Израилю: Это неприемлемо…
МИД Азербайджана – Израилю: Это неприемлемо…
10:20 4881
Тель-Авив достал из архива 1915 год. Анкара жёстко ответила
Тель-Авив достал из архива 1915 год. Анкара жёстко ответила
09:54 4253
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться