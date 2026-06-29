Иран опроверг: Никаких консультаций с Америкой

Заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади, входящий в команду переговорщиков по реализации меморандума с США, опроверг информацию о начале технических консультаций с США в столице Катара Дохе на этой неделе.

«Проведение технических заседаний рабочих групп на этой неделе не запланировано. Хотя консультации с Катаром, в том числе по вопросу контроля за выполнением обязательств другой стороной, продолжаются в обычном порядке, сообщения некоторых СМИ о проведении в Дохе технических переговоров рабочих групп не подтверждаются», - сказал он журналистам.

Ранее журналист портала Axios Барак Равид заявил, что представители США и Ирана достигли договоренности о взаимном прекращении ударов и проведении 30 июня в Дохе консультаций для урегулирования разногласий по Ормузскому проливу.