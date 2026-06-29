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Бакинский суд не пожалел Алышана

Инара Рафикгызы
14:59 1477

Бакинский апелляционный суд рассмотрел жалобу на приговор в отношении Низами Алышана, обвиняемого в завладении крупной суммой денег трех человек, которые хотели получить доход путем купли-продажи валюты на платформе, занимающейся инвестиционной деятельностью.

Как сообщает haqqın.az, апелляционная жалоба не была удовлетворена, приговор суда первой инстанции оставлен в силе. Отметим, что согласно приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям от 3 ноября 2025 года, Низами Алышан был лишен свободы сроком на 10 лет. Потерпевшими по уголовному делу признаны три человека — Зейнал Усубов, Бабек Мамедзаде и Ядигар Исрафилов.

Согласно обвинению, обвиняемый Низами Алышан представлялся специалистом, занимающимся куплей-продажей акций и валюты. Он завладел денежными средствами Бабека Мамедзаде в размере 1 миллиона 300 тысяч долларов, Зейнала Усубова — 945 тысяч долларов, а Ядигара Исрафилова — 200 тысяч долларов. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, составляет 2 миллиона 445 тысяч долларов (4 миллиона 156 тысяч 500 манатов).

Обвиняемый Н. Алышан является племянником бывшего председателя AzTV Арифа Алышанова. Его покойный отец, полковник Акиф Алышанов, также занимал высокие должности. Потерпевший З. Усубов ранее работал в органах прокуратуры и был уволен из органов прокуратуры в 2023 году. Другим потерпевшим является бывший генеральный директор ООО «Азтелеком» Бабек Мамедзаде.

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