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В Баку на рельсах вырос квартал. На рельсах его и сносят…

наши проблемы
Ульвия Худиева, собкор
15:06 2014

В Сураханском районе Баку идет активный процесс сноса частных жилых домов и объектов, расположенных в охранной зоне железнодорожной линии. На улице Приморской в поселке Говсаны, где железнодорожная ветка много лет не использовалась, были построены десятки частных домов, можно сказать, что там сформировался целый квартал. При этом документы на большинство из домов никто не оформил, лишь у некоторых жителей имелись справки из муниципалитета. Несмотря на это, при сносе всем им была выплачена компенсация.

Жители сообщили haqqin.az, что о предстоящем переселении их предупреждали еще в прошлом году. Они полагали, что компенсация составит 1500–1800 манатов за квадратный метр, однако уже при сносе выяснилось, что выплата производится из расчета 1200 манатов. Правда, один из наших собеседников - Ариф Мамедов - рассказал, что компенсация начислялась и за деревья во дворах: большие оценивались в 60 манатов, более мелкие — в 30 и 15 манатов.

Земельные участки, находящиеся в пределах охранной зоны железной дороги, также изъяты, но тут о компенсации речь не идет, поскольку приобретены они были, как пояснили жителям, незаконно.

Кроме того, снесены и торговые объекты, расположенные за Сураханским базаром. В охранной зоне оказался и другой местный рынок, где долгие годы продавались фрукты, овощи, рыба. По словам продавцов, хотя слухи о сносе ходили давно, времени на переезд им дали мало. Рынок выделялся среди других доступными ценами, потому в последние годы торговля там шла бойкая.

«Если в оперативном порядке не найдем новое место для торговли, то вся продукция испортится, и мы понесем серьезные убытки», — посетовал один из продавцов.

В ОАО «Азербайджанские железные дороги» сообщили haqqin.az, что постройки сносятся в рамках работ по развитию железнодорожной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой «О совершенствовании транспортной инфраструктуры в городе Баку и прилегающих территориях на 2025–2030 годы», утвержденной распоряжением президента.

Согласно программе, в ходе восстановления линии Бакиханов – Бина – Гала сообщалось, что некоторые постройки, включая часть Сураханского рынка, попадают в охранную зону железной дороги. Для обеспечения безопасности в охранной зоне ведется совместная работа с соответствующими структурами. В рамках программы продолжаются также работы по восстановлению линий Ени Сураханы – Говсаны и Забрат – Маштага – Баглар.

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