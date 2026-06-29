Эрдоган: От Техаса до Анкары…

«Незаменимые преимущества», которые Турция обеспечивает для европейской безопасности, «остаются без внимания», заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Как одна из стран, имеющих право голоса в развитии европейской составляющей альянса, мы стремимся участвовать во всех инициативах в области обороны и безопасности на континенте.

Мы рассчитываем на вашу заинтересованность и поддержку как парламентариев в вопросе включения Турции в инициативы Европейского союза в области обороны и безопасности.

Исключение Турции из оборонной сферы из-за узких политических интересов никому не принесет пользы.

Мы должны создать в рамках альянса сеть безопасности и обороны, простирающуюся от Техаса до Анкары, — без всяких «если» и «но»», - добавил Эрдоган.