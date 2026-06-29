К Макрону пришел султан

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует султана Омана Хайтама бен Тарика Аль-Саида в Елисейском дворце. Кадры публикуют зарубежные СМИ.
June 29, 2026
Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует султана Омана Хайтама бен Тарика Аль-Саида в Елисейском дворце. Кадры публикуют зарубежные СМИ.
June 29, 2026
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