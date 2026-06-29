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Иран и США, кажется, договорились. Ожидается новая встреча
Новость дня
Иран и США, кажется, договорились. Ожидается новая встреча

К Макрону пришел султан

видео
15:25 1583

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует султана Омана Хайтама бен Тарика Аль-Саида в Елисейском дворце. Кадры публикуют зарубежные СМИ. 

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К Макрону пришел султан
К Макрону пришел султан видео
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13:20 3159
Бакинский суд не пожалел Алышана
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Путин перепутал реку с городом
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13:20 3752
Удары по энергетике России. Пять стран в зоне риска: что будет с ценами на бензин?
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