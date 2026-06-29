Новый статус представительства президента в Нахчыване

Полномочное представительство президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике будет иметь статус государственного органа 1-й категории.

Это отражено в изменениях, внесенных в закон «О государственной службе», утвержденных президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Текст закона опубликован на официальном сайте президента Азербайджана.

Согласно изменениям, должности уполномоченного представителя президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике и его заместителей будут исключены из классификации административных должностей, а должность помощника уполномоченного представителя президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике будет включена в перечень должностей третьей классификации.

Изменения вступят в силу с 1 июля 2026 года.