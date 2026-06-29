USD 1.7000
EUR 1.9351
RUB 2.1687
Подписаться на уведомления
Иран и США, кажется, договорились. Ожидается новая встреча
Новость дня
Иран и США, кажется, договорились. Ожидается новая встреча

Новый статус представительства президента в Нахчыване

15:34 1313

Полномочное представительство президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике будет иметь статус государственного органа 1-й категории.

Это отражено в изменениях, внесенных в закон «О государственной службе», утвержденных президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Текст закона опубликован на официальном сайте президента Азербайджана.

Согласно изменениям, должности уполномоченного представителя президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике и его заместителей будут исключены из классификации административных должностей, а должность помощника уполномоченного представителя президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике будет включена в перечень должностей третьей классификации. 

Изменения вступят в силу с 1 июля 2026 года. 

Стрельба в немецком Штаде: есть погибшие
Стрельба в немецком Штаде: есть погибшие обновлено 16:36
16:36 949
Москва: Все вопросы с Баку по самолету урегулировали
Москва: Все вопросы с Баку по самолету урегулировали
16:26 883
Трамп: Иран просит нас о встрече
Трамп: Иран просит нас о встрече обновлено 15:46
15:46 1371
Новый статус представительства президента в Нахчыване
Новый статус представительства президента в Нахчыване
15:34 1314
К Макрону пришел султан
К Макрону пришел султан видео
15:25 1585
Эрдоган: От Техаса до Анкары…
Эрдоган: От Техаса до Анкары…
15:22 1382
Киев обещает Москве жаркое лето…
Киев обещает Москве жаркое лето… Ступак и Олещук комментируют для haqqin.az
13:20 3160
Бакинский суд не пожалел Алышана
Бакинский суд не пожалел Алышана
14:59 1483
Кремль о «каналах связи» с Киевом
Кремль о «каналах связи» с Киевом
14:48 1239
Путин перепутал реку с городом
Путин перепутал реку с городом ВСУ отреагировали
13:20 3754
Удары по энергетике России. Пять стран в зоне риска: что будет с ценами на бензин?
Удары по энергетике России. Пять стран в зоне риска: что будет с ценами на бензин? Наш обзор
11:26 4437

ЭТО ВАЖНО

Стрельба в немецком Штаде: есть погибшие
Стрельба в немецком Штаде: есть погибшие обновлено 16:36
16:36 949
Москва: Все вопросы с Баку по самолету урегулировали
Москва: Все вопросы с Баку по самолету урегулировали
16:26 883
Трамп: Иран просит нас о встрече
Трамп: Иран просит нас о встрече обновлено 15:46
15:46 1371
Новый статус представительства президента в Нахчыване
Новый статус представительства президента в Нахчыване
15:34 1314
К Макрону пришел султан
К Макрону пришел султан видео
15:25 1585
Эрдоган: От Техаса до Анкары…
Эрдоган: От Техаса до Анкары…
15:22 1382
Киев обещает Москве жаркое лето…
Киев обещает Москве жаркое лето… Ступак и Олещук комментируют для haqqin.az
13:20 3160
Бакинский суд не пожалел Алышана
Бакинский суд не пожалел Алышана
14:59 1483
Кремль о «каналах связи» с Киевом
Кремль о «каналах связи» с Киевом
14:48 1239
Путин перепутал реку с городом
Путин перепутал реку с городом ВСУ отреагировали
13:20 3754
Удары по энергетике России. Пять стран в зоне риска: что будет с ценами на бензин?
Удары по энергетике России. Пять стран в зоне риска: что будет с ценами на бензин? Наш обзор
11:26 4437
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться