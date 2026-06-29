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Эрмитаж отменил экспедиции в Крыму

15:56 523

Все археологические экспедиции, которые проводил Эрмитаж в Крыму, отменены. Об этом в интервью «Ротонде» рассказал археолог Александр Бутягин, которого из-за раскопок на аннексированном полуострове задерживали в Польше, а затем отпустили в ходе обмена с Россией.

В группе Мирмекийской археологической экспедиции, которую возглавляет Бутягин (она проходит в районе Керчи), несколько дней назад появилась публикация о переносе работ в другой регион «в связи с обострением обстановки», пишет «Ротонда». Вместо Крыма волонтеров зовут на раскопки в Прикубанье, потому что туда легче добраться. 

На сайте Эрмитажа, отмечает «Ротонда», всего идет речь о девяти крымских экспедициях.

Власти Крыма за последний месяц столкнулись с острой нехваткой бензина из-за украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы и на бензовозы на трассе Р-280 «Новороссия». Из-за этого в городах аннексированного полуострова возникли перебои с общественным транспортом; в Севастополе вводили временные графики отключений света, а также были проблемы с водой. С 22 июня на полуострове закрыли детские летние лагеря.

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