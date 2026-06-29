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Иран и США, кажется, договорились. Ожидается новая встреча
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Иран и США, кажется, договорились. Ожидается новая встреча

Каллас: Турция — стратегически важный партнер

16:05 444

Турция является партнером стратегического значения. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

«Конечно, перед каждым саммитом говорят, что он исторический. Но правда в том, что сейчас трансатлантические отношения тоже испытывают серьезное напряжение. Турция — страна-кандидат на вступление в ЕС. Конечно, было много проблем, связанных с фундаментальными свободами, которые являются основой для вступления в ЕС. Но что касается НАТО, то Турция — вторая по величине армия в альянсе и, безусловно, обладает очень мощной оборонной промышленностью», — подчеркнула Каллас.

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