Silk Way West Airlines и CargoAi подписали соглашение о цифровом партнерстве на выставке Air Cargo China 2026

В рамках партнерства услуги Silk Way West Airlines будут интегрированы с цифровой платформой CargoAi, благодаря чему экспедиторы по всему миру смогут эффективнее находить доступные варианты перевозки грузов на рейсах авиакомпании. Ожидается, что интеграция повысит прозрачность тарифов, а на следующем этапе позволит осуществлять цифровое бронирование через платформу CargoAi.

Silk Way West Airlines, ведущая грузовая авиакомпания Каспийского региона и Центральной Азии, подписала соглашение о цифровом партнерстве с CargoAi в рамках выставки Air Cargo China 2026 в Шанхае. Это стало еще одним важным шагом на пути цифровой трансформации авиакомпании.

Благодаря сотрудничеству экспедиторы смогут быстрее находить подходящие варианты перевозки грузов и получать доступ к глобальной маршрутной сети Silk Way West Airlines через удобную и прозрачную цифровую платформу. Оно также соответствует более широкой цели авиакомпании — последовательно улучшать клиентский опыт и повышать доступность своих грузовых услуг на международных рынках.

Silk Way West Airlines эксплуатирует современный парк грузовых самолетов и через свой стратегически расположенный хаб в Баку обеспечивает авиасообщение между ключевыми рынками Европы, Азии, Ближнего Востока и Америки. Партнерство с CargoAi позволит авиакомпании расширить возможности цифровой дистрибуции и предоставить клиентам дополнительные способы доступа к ее глобальным решениям в сфере грузовых перевозок.

«Партнерство с CargoAi является важным этапом нашей цифровой трансформации, — отметил президент Silk Way West Airlines Вольфганг Майер. — Расширяя возможности цифрового бронирования, мы стремимся предоставить экспедиторам более полную информацию о доступных вариантах перевозки, ускорить процесс поиска и бронирования и сделать работу с Silk Way West Airlines по всей нашей глобальной маршрутной сети максимально удобной. Это сотрудничество отражает нашу приверженность внедрению инновационных решений, которые создают дополнительную ценность для клиентов и способствуют дальнейшему развитию отрасли грузовых авиаперевозок».

«Мы рады приветствовать Silk Way West Airlines в цифровой экосистеме CargoAi. Благодаря обширной глобальной маршрутной сети авиакомпании и возможностям ее широкофюзеляжного грузового флота экспедиторы получат более широкий доступ к надежным решениям в области грузовых авиаперевозок. Мы рассчитываем поддержать Silk Way West Airlines в дальнейшем повышении эффективности и прозрачности услуг, а также расширении их цифровой доступности для клиентов по всему миру», — отметил основатель и генеральный директор CargoAi Матье Пето.

Цифровое бронирование услуг Silk Way West Airlines через платформу CargoAi будет запущено на следующем этапе. Дополнительная информация будет опубликована на официальных сайтах и страницах Silk Way West Airlines и CargoAi в социальных сетях.

О Silk Way West Airlines

Silk Way West Airlines была основана в 2012 году в Баку, в самом сердце Великого шелкового пути. Базируясь в Международном аэропорту Гейдар Алиев, авиакомпания ежемесячно выполняет сотни рейсов по всему миру на воздушных судах Boeing 777F, 747-8F и 747-400F. В соответствии со своей приверженностью принципам устойчивого развития и операционной эффективности Silk Way West Airlines планирует к 2030 году обновить парк современными грузовыми воздушными судами Boeing 777F, Boeing 777-8F и Airbus A350F, чтобы еще эффективнее отвечать растущим потребностям мировой логистики. Авиакомпания предоставляет комплексные услуги по перевозке грузов более чем по 40 направлениям в Европе, СНГ, на Ближнем Востоке, в Азии и Америке, ежегодно перевозя свыше 500 000 тонн грузов.

О CargoAi

CargoAi — одна из наиболее динамично развивающихся цифровых платформ отрасли, которая с помощью инноваций формирует и объединяет современную экосистему грузовых перевозок. Компания, возглавляемая отраслевыми экспертами, предлагает комплекс цифровых решений для упрощения закупок, платежей и реализации принципов устойчивого развития. CargoAi сочетает передовые технологические стандарты, высокую эффективность реализации и целостное видение трансформации грузовой отрасли. Решение CargoWALLET представляет собой технологичную платформу для расчетов в сфере грузоперевозок, обеспечивающую безопасные и мгновенные платежи более чем в 150 странах и 47 валютах.

В 2025 году CargoAi была удостоена награды Air Cargo Week в категории «Поставщик решений года» за лидерство и инновации в цифровизации грузовых авиаперевозок. Компания также входит в CargoTech, миссия которой заключается в создании единой платформы для цифровой трансформации отрасли грузовых авиаперевозок. Штаб-квартира CargoAi находится в Сингапуре, а команды компании работают на всех континентах.

Более подробная информация доступна на сайте: www.cargoai.co