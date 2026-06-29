Стрельба в немецком Штаде: есть погибшие

В городе Штаде, расположенном в федеральной земле Нижняя Саксония в Германии, произошла стрельба. Сообщается о погибших.

В заявлении полицейского управления Люнебурга, опубликованном в соцсети американской компании X, говорится, что в Штаде произошел инцидент с применением огнестрельного оружия.

В связи с происшествием начата масштабная операция.

В полиции сообщили, что в результате стрельбы есть погибшие. При этом, согласно имеющейся информации, сохраняющейся угрозы для общественности нет.

Отмечается, что полиция продолжает осмотр места происшествия и расследование. Подробной информации о числе погибших, их личностях и причинах случившегося пока нет.

По данным немецких СМИ, инцидент произошел в одном из жилых домов в центре города. После сообщений о звуках выстрелов в район были направлены многочисленные наряды полиции и бригады скорой помощи.

Новостной портал T-online со ссылкой на первоначальные данные утверждает, что в результате происшествия погибли 5 человек.

По информации издания, обстановка остается напряженной, слышно множество выстрелов. Правоохранители уже задержали несколько человек, в том числе возможного стрелка.

Инцидент произошел на улице Данкерштрассе, где расположен приют для матерей с детьми.

Газета Bild также сообщила о нескольких погибших. Однако эти данные пока не подтверждены официальными властями. Ожидается, что по мере продвижения расследования власти предоставят более подробную информацию о причинах происшествия и числе погибших.