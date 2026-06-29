Стрельба в немецком Штаде: есть погибшие

В городе Штаде, расположенном в федеральной земле Нижняя Саксония в Германии, произошла стрельба. Сообщается о погибших.
В заявлении полицейского управления Люнебурга, опубликованном в соцсети американской компании X, говорится, что в Штаде произошел инцидент с применением огнестрельного оружия.
В связи с происшествием начата масштабная операция.
В полиции сообщили, что в результате стрельбы есть погибшие. При этом, согласно имеющейся информации, сохраняющейся угрозы для общественности нет.
Отмечается, что полиция продолжает осмотр места происшествия и расследование. Подробной информации о числе погибших, их личностях и причинах случившегося пока нет.
По данным немецких СМИ, инцидент произошел в одном из жилых домов в центре города. После сообщений о звуках выстрелов в район были направлены многочисленные наряды полиции и бригады скорой помощи.
Новостной портал T-online со ссылкой на первоначальные данные утверждает, что в результате происшествия погибли 5 человек.
По информации издания, обстановка остается напряженной, слышно множество выстрелов. Правоохранители уже задержали несколько человек, в том числе возможного стрелка.
Инцидент произошел на улице Данкерштрассе, где расположен приют для матерей с детьми.
Газета Bild также сообщила о нескольких погибших. Однако эти данные пока не подтверждены официальными властями. Ожидается, что по мере продвижения расследования власти предоставят более подробную информацию о причинах происшествия и числе погибших.
*** 16:12
В немецком городе Штаде федеральной земли Нижняя Саксония произошла стрельба, в результате которой, по предварительным данным, погибли до пяти человек. Еще несколько человек получили ранения. Об этом сообщил портал T-Online.
«Несколько человек были ранены и убиты в результате стрельбы в уездном городе Штаде в Нижней Саксонии. Представитель полиции сообщил <...>, что погибло до пяти человек», — говорится в публикации.
Инцидент произошел на улице Данкерсштрассе в центре города. На месте работает полиция, проводится масштабная спецоперация. По данным правоохранителей, «обстановка остается динамичной».
Как пишет газета Bild, полиция задержала «одного или нескольких подозреваемых». В свою очередь телеканал NTV сообщил, что инцидент произошел в учреждении по уходу за детьми и подростками.