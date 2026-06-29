Трафик через Ормуз резко упал

За последние четыре дня через Ормузский пролив прошли всего 124 судна с сырьевыми товарами. До обострения в регионе примерно столько судов проходило через этот маршрут за сутки, сообщает CNN со ссылкой на данные аналитической компании Kpler, которая отслеживает морские перевозки.

По данным компании, сейчас за четыре дня через стратегически важный водный путь проходит примерно столько же судов, сколько до обострения ситуации вокруг Ирана проходило за один день.

Kpler учитывала только суда, занятые перевозкой сырьевых товаров: танкеры, сухогрузы, а также суда для транспортировки сжиженного природного газа и сжиженного нефтяного газа. Контейнеровозы в эту статистику не включались.

По данным Axios, США и Иран договорились провести 30 июня в Дохе переговоры по ситуации вокруг Ормузского пролива. Собеседник издания утверждает, что стороны также согласились приостановить взаимные удары.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что США и Иран во вторник проведут переговоры в Дохе. По его словам, встречу запросила иранская сторона, подробностей он не привел. Ранее западные СМИ сообщали, что консультации могут быть посвящены техническим вопросам и согласованию трактовки меморандума о взаимопонимании.