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Иран и США, кажется, договорились. Ожидается новая встреча

Москва: Все вопросы с Баку по самолету урегулировали

16:26 892

Баку и Москва «урегулировали все вопросы», связанные с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) под Актау в декабре 2024 года, сказал в интервью RTVI замглавы МИД России Михаил Галузин.

«Вы знаете, мы урегулировали все вопросы, связанные с последствиями крушения азербайджанского авиалайнера. Но эти вопросы касаются, сами понимаете, конкретных людей, переживших тяжелую трагедию, переживших невосполнимую утрату. Поэтому я, честно говоря, не хотел бы здесь вдаваться в подробности», — сказал он.

Напомним, 25 декабря 2024 года самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате аварии погибли 38 человек, выжили 29 человек, включая троих детей. Самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства, произошедшего в воздушном пространстве России над Грозным. Азербайджан и Россия в апреле 2026 года достигли договоренностей по урегулированию последствий трагедии с крушением самолета AZAL, включая выплату компенсаций семьям жертв и пострадавшим.

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