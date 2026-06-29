Станьте владельцем квартиры в Avant Nova с первоначальным взносом всего 15%

Жилой комплекс Avant Nova совместно с банком ABB запустил новую специальную ипотечную кампанию, приуроченную к летнему сезону. В рамках этой акции покупатели могут приобрести квартиру в ЖК Avant Nova, расположенном в Ясамальском районе, на еще более выгодных условиях.

Для желающих купить квартиру в рамках данной кампании предусмотрены особые условия: первоначальный взнос составляет всего 15%, срок кредитования — до 10 лет, а проверка документов осуществляется прямо в офисе продаж, без необходимости посещения банка, что позволяет оформить кредит в кратчайшие сроки. Данные условия распространяются абсолютно на все квартиры в комплексе.