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Станьте владельцем квартиры в Avant Nova с первоначальным взносом всего 15%

16:46 323

Жилой комплекс Avant Nova совместно с банком ABB запустил новую специальную ипотечную кампанию, приуроченную к летнему сезону. В рамках этой акции покупатели могут приобрести квартиру в ЖК Avant Nova, расположенном в Ясамальском районе, на еще более выгодных условиях.

Для желающих купить квартиру в рамках данной кампании предусмотрены особые условия: первоначальный взнос составляет всего 15%, срок кредитования — до 10 лет, а проверка документов осуществляется прямо в офисе продаж, без необходимости посещения банка, что позволяет оформить кредит в кратчайшие сроки. Данные условия распространяются абсолютно на все квартиры в комплексе.

ЖК Avant Nova, расположенный в Ясамальском районе всего в 10 минутах ходьбы от станции метро «Иншаатчылар», является одним из современных жилых проектов, который отличается своей архитектурой, развитой инфраструктурой и функциональными планировками квартир. Новая кампания снижает финансовую нагрузку на семьи, планирующие покупку жилья, и предлагает им максимально выгодные условия. Данное предложение открывает отличные возможности, особенно для молодых семей, приобретающих свою первую недвижимость, а также для тех, кто ищет выгодные варианты финансирования.

Avant Nova предлагает своим резидентам квартиры, спроектированные по современным стандартам проживания, благоустроенный двор, зеленые зоны, подземный паркинг и всю необходимую инфраструктуру, которая делает повседневную жизнь комфортной.

В проекте представлены различные планировочные решения, отвечающие любым потребностям и стилю жизни. Так, компактные квартиры площадью 53,94 кв.м станут идеальным выбором для молодых специалистов и пар, покупающих свое первое жилье, а просторные квартиры площадью до 108 кв.м созданы для удобного и комфортного проживания больших семей.

Для получения индивидуальной консультации и расчета ипотеки вы можете обратиться в офис продаж Avant Nova или связаться по короткому номеру *0241. Клиенты, желающие посетить офис продаж, могут заранее забронировать удобное время для встречи

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