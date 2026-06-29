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Польша покупает субмарины

16:52 281

Швеция и Польша завершили переговоры о закупке Варшавой трех подводных лодок типа A26 Blekinge производства компании Saab. Об этом сообщило правительство Швеции.

В рамках соглашения Польша до 2032 года будет арендовать шведскую подводную лодку HMS Södermanland до получения новых субмарин, что позволит укрепить возможности ее Военно-морских сил.

Кроме того, Швеция окажет поддержку польской программе создания новых подводных лодок в период с 2027 по 2038 год с возможностью продления. Сотрудничество предусматривает участие польской стороны в испытаниях подводных лодок HMS Blekinge и HMS Skåne класса A26, а также масштабную программу подготовки польских экипажей, которая стартует уже в августе.

«Это шведско-польское сотрудничество в области подводного плавания повысит конкурентоспособность и экономический рост, а также создаст тысячи рабочих мест в обеих странах», — заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

В рамках состоявшихся 29 июня межправительственных переговоров Швеция и Польша также объявили о запуске Пакта Балтийского моря, который предусматривает углубление взаимодействия в сфере политики безопасности и обороны, военного сотрудничества и оборонной промышленности.

По словам Кристерссона, целью инициативы является укрепление безопасности в регионе Балтийского моря и ограничение возможностей России по наращиванию военного потенциала.

Министр обороны Швеции Пал Йонсон отметил, что выбор Польшей подлодок A26 обусловлен их характеристиками, специально разработанными для эксплуатации в условиях Балтийского моря, а глава МИД Мария Мальмер Стенергард назвала подписанное соглашение важным шагом для укрепления региональной безопасности.

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