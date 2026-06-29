Москва снова о «маршруте Трампа»

В интервью RTVI замминистра иностранных дел РФ заявил, что проект «маршрута Трампа» возник «не на пустом месте»: «На этапе 2022-2023 годов все вопросы, связанные с восстановлением транспортных и экономических связей на Южном Кавказе… были проговорены и обсуждены в рамках трехсторонней рабочей группы Россия — Азербайджан — Армения на уровне заместителей глав правительств трех государств».

По словам Галузина, «именно тогда и были обговорены модальности восстановления железнодорожного сообщения, в том числе модальности обеспечения связи или закольцовывания железных дорог Армении и Азербайджана». Галузин заявил, что «не по нашей вине эти дискуссии, этот диалог в рамках трехсторонней рабочей группы был прерван. Продолжить его теперь крайне затруднительно, потому что Армения, как я понимаю, обещала 49% уставного капитала будущей железной дороги американской стороне».

Галузин утверждает, что «после неспровоцированной агрессии против Ирана со стороны США и Израиля, на мой взгляд, вряд ли иранская сторона будет в восторге от того, что прямо к северу от ее границ будет присутствие Соединенных Штатов Америки...».

«Так что перспективы неоднозначные, и мы считаем, что от российского участия в этом проекте он бы только выиграл. Потому что, во-первых, судя по всему, дорогу придется прокладывать по ширине российской колеи с тем, чтобы обеспечить бесшовную связь с Азербайджаном. Далее — армянские железные дороги находятся под управлением закрытого акционерного общества «Южно-Кавказская железная дорога» — это дочернее предприятие РЖД», — заявил замглавы МИД РФ

В российском дипведомстве отметили, что «транзит через Армению должен осуществляться в соответствии с нормами и правилами Евразийского экономического союза, из которого Армения, как она заявляет, не хочет выходить… «Маршрут Трампа» пройдет через зону, охраняемую российскими пограничниками, которые уже на протяжении десятилетий вместе с армянскими коллегами несут службу по охране границы Армении с Турцией и Ираном. Так что, так или иначе, мнение России…, мнение Евразийского экономического союза необходимо будет учитывать», — считает Михаил Галузин.