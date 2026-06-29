Пожар на круизном лайнере произошел в порту Онфлёр на северо-западе Франции.
Об этом сообщила радиостанция Ici.
С борта эвакуированы 130 пассажиров и 33 члена экипажа. Сообщений о пострадавших пока не поступало.
Пожар на круизном лайнере произошел в порту Онфлёр на северо-западе Франции.
Об этом сообщила радиостанция Ici.
С борта эвакуированы 130 пассажиров и 33 члена экипажа. Сообщений о пострадавших пока не поступало.
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