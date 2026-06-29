Дело о мошенничестве в Баку: родственник главы SOCAR оштрафован на 5 000 манатов

Как сообщает судебный репортер haqqin.az, Самедов и Аббасов пообещали потерпевшему Эльшану Гулиеву помочь приватизировать и оформить на его имя земельный участок в поселке Баладжары, находящийся на балансе Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), получив за это 31 тысячу манатов.

В Насиминском районном суде Баку завершился судебный процесс по уголовному делу Эмиля Самедова и Ровшана Аббасова, обвиняемых в мошенничестве.

Обвиняемый Эмиль Самедов частично признал свою вину, сказав, что из полученной суммы передал Аббасову 1000 манатов, а остальное оставил себе. Ровшан Абасов же виновным себя не признал, заявив, что поверил Самедову, а тысячу манатов взял у последнего в долг.

Потерпевший Эльшан Гулиев в показаниях заявил, что Аббасов представился ему родственником главы SOCAR Ровшана Наджафа, поэтому он и поверил словам мошенника: «Я несколько раз требовал от них вернуть мои деньги или участок, но они каждый раз обманывали меня под разными предлогами, а затем начали скрываться. Вынужден был обратиться в правоохранительные органы».

Аббасов подтвердил, что действительно является родственником Ровшана Наджафа, однако отметил, что глава SOCAR не имеет никакого отношения к этому делу. В ходе следствия Ровшан Аббасов вернул потерпевшему полученные 1000 манатов. Эмиль Самедов же смог вернуть лишь 8 тысяч из 30 тысяч манатов.

Решением суда, Эмиль Самедов приговорен к 2 годам лишения свободы. Ровшан Абасов же оштрафован на 5 тысяч манатов.