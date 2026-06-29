Забытая «красивая идея» Трампа. Турецкий адмирал против

Идея, которую президент США Дональд Трамп озвучил еще во время своего первого срока в январе 2020 года и которая вскоре была забыта, сегодня вновь обсуждается в экспертных кругах Анкары накануне саммита НАТО. Речь идет о формуле, предполагающей либо прямое вступление ряда ближневосточных стран в альянс, либо их включение под «защитный зонтик» в ином формате. Данную идею Трамп озвучил 9 января 2020 года в Белом доме — на следующий день после телефонного разговора с тогдашним генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Во время беседы Трамп призвал альянс к более активной политике на Ближнем Востоке.

Напомним: в те времена ИГИЛ все еще представлял серьезную угрозу, режим Асада удерживал власть в Сирии, Иран через свои прокси-силы обладал значительными рычагами влияния в регионе. США же искали пути вывода войск из Афганистана и сокращения военного присутствия в Ираке и Сирии (позже уход США из Афганистана при администрации Байдена сопровождался «большим бегством» — авт.) «Я думаю, НАТО следует расширить, и мы должны включить в него Ближний Восток. Безусловно», — заявил тогда Трамп журналистам, утверждая, что альянс должен взять на себя роль США в регионе, «потому что это международная проблема». «И мы можем вернуться домой, или в значительной степени вернуться домой и использовать НАТО», — продолжил он, представляя такой шаг как компромисс за роль Вашингтона в ликвидации «халифата» ИГИЛ в Ираке и Сирии. «НАТО, верно? А потом у вас есть ME (Middle East), Ближний Восток. Вы назовете это НАТОМЕ. Я сказал: какое красивое название — НАТОМЕ. Я хорошо придумываю названия, правда?» — сказал Трамп.

Нельзя сказать, что тогда эта идея вызвала широкий резонанс. Идея вступления арабских монархий Ближнего Востока в НАТО выглядела спонтанной и нереалистичной, поэтому не привлекла особого внимания специалистов по безопасности. Хотя бывший командующий войсками НАТО в Европе адмирал в отставке Джеймс Ставридис в интервью американскому общественному радио (NPR) оценил ее как признак того, что Трамп наконец осознал важность НАТО. «Лично я не думаю, что НАТОМЕ — это что-то, что маячит на горизонте для альянса, но я просто рад, что он наконец проснулся и почувствовал запах реактивного топлива», — иронично заметил Ставридис. Затем он продолжил уже без иронии, заявив, что администрация Белого дома должна работать над усилением роли НАТО на Ближнем Востоке, поскольку альянс может сделать в регионе многое. «Во‑первых, мы могли бы развернуть постоянные военно-морские силы НАТО. У нас есть подобная структура для Средиземного моря и Атлантики. Это шесть кораблей, предоставленных разными странами, и они могли бы отправиться в Персидский залив и обеспечить бесперебойность морских путей. Мы могли бы направить разведывательные самолеты НАТО. У нас есть AWACS, Global Hawk. И наконец, в‑третьих, мы могли бы направить силы спецназначения и/или участвовать в обеспечении кибербезопасности — работы еще очень много», — отметил Ставридис. Несомненно, с января 2020 года в мире и на Ближнем Востоке многое изменилось. После войны США и Израиля с Ираном определенные представления о гарантиях безопасности в регионе были разрушены, а в арабских монархиях Ближнего Востока возникли вопросы относительно того, остаются ли США надежным гарантом безопасности. Отношение Трампа к НАТО также изменилось — и не в положительную сторону. Президент Трамп сильно разгневался из‑за того, что альянс не поддержал его в войне с Ираном, назвал НАТО «бумажным тигром» и не исключил, что США могут покинуть альянс. Под вопросом было даже участие Трампа в саммите НАТО, который пройдет в начале июля в Анкаре. Президент США заявил, что согласился приехать только из уважения к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

В экспертных кругах Турции считают, что на саммите альянса может вновь актуализироваться «красивая идея» Трампа шестилетней давности. Например, отставной адмирал Военно‑морских сил Турции, научный сотрудник университета Топкапы Джихат Яйджи в интервью YouTube‑каналу GZT заявил, что идея включения стран Ближнего Востока под защитный зонтик НАТО и создания формата NATO Middle East рассматривается в кулуарах. Он назвал эту идею «опасной» для Турции. «На Ближнем Востоке попытаются создать новый защитный зонтик. НАТО откроет свое ближневосточное подразделение или выдвинет формулу включения региона под свой защитный зонтик. Речь может идти не о членстве стран региона в НАТО, а об их включении под защиту альянса», — сказал турецкий адмирал в отставке. По его мнению, основной темой обсуждения на саммите в Анкаре станет вопрос включения процессов на юге и востоке Турции под зонтик НАТО. Яйджи считает, что это «очень опасная ситуация» для Турции. «Турция, конечно же, останется членом НАТО. Но если вопросы безопасности в регионе будут возложены на НАТО, это будет означать, что в случае событий в Ираке, Сирии, Ливане, Палестине, Иране вмешательство альянса может оказаться необходимым с использованием Турции. Потому что, если страны региона будут включены под зонтик НАТО, единственной страной, которую можно будет использовать для их защиты, станет Турция. В регионе нет других членов НАТО, кроме Турции. Если Анкару будут использовать для вмешательства в эти страны, какими будут ее отношения с соседями? Как изменится отношение народов к Турции?» — задался вопросами Яйджи.