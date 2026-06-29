Американские университеты теряют доходы

Университеты США столкнулись с потерей значительной части доходов из-за снижения числа иностранных студентов, вызванного антимигрантской кампанией президента страны Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на данные вузов сообщила газета The Washington Post (WP).

По данным федеральной статистики, в апреле-мае 2026 года число иностранных студентов в США сократилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. При этом, на долю иностранцев в среднем по стране приходится порядка 6% студентов, а их плата за обучение составляет свыше 12% от доходов вузов.

«Это создает большую дыру в бюджете, которую нужно будет как-то заполнять. Либо за счет повышения платы за обучения, либо за счет сокращения расходов», - отметил профессор экономики Калифорнийского университета Дик Старц.

В отдельных случаях доля иностранцев в вузах США достигает 30%. Эти университеты в наибольшей степени ощущают на себе последствия изменений миграционной политики. Университет Северного Техаса за последний год не досчитался порядка 2,8 тыс. иностранных студентов, доход с каждого из которых потенциально составлял бы $20-25 тыс. В результате вуз потерял около $45 млн и был вынужден закрыть 71 программу обучения.

С момента своей инаугурации в качестве 47-го президента США в январе 2025 года Дональд Трамп неоднократно заявлял, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек. Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики.