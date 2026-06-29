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Иран и США, кажется, договорились. Ожидается новая встреча

Все больше украинской говядины в Азербайджане

18:16 1219

Азербайджан в январе-апреле 2026 года импортировал 4 412 тонн говядины (свежей, охлажденной или замороженной) на сумму $17,4 млн. Как сообщили в Госкомстате, это соответственно на 39% и 40% больше, чем в прошлом году.

В отчетный период Азербайджан закупил у Украины 2 158 тонн говядины (на 45% больше, чем годом ранее) на сумму $10,8 млн (+74%), у Бразилии — 1 491 тонну (+78%) на сумму $3,5 млн (+33%), у Беларуси — 340 тонн (-18%) на сумму $1,6 млн (-13%), у Индии — 319 тонн (-21%) на сумму $1,1 млн (-11%), у России — 72 тонны (в 5 раз) на сумму $231 тыс. (+88%).

В 2025 году из 13 150 тонн говядины, импортированной в Азербайджан, 53% пришлось на долю Украины и 26,4% — на долю Бразилии.

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