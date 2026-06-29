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Судят за контрабанду сигарет

Инара Рафикгызы
18:27 907

В Бакинском военном суде состоялось подготовительное заседание по уголовному делу обвиняемых в контрабанде сигарет — Заура Гюльмамедова, Вусала Садыгова, Самира Гахраманбейли, Эльшана Ахмедова, Эльчина Аскерова, Амида Саидова, Эмина Назарова и Шахина Гейдарова.

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Анара Рзаева были уточнены анкетные данные обвиняемых, которым разъяснили их права и обязанности.

Подготовительное заседание продолжится 13 июля.

В деле о крупной контрабанде сигарет, расследуемом Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, вскрылись незаконные схемы с участием сотрудников Государственной пограничной службы и нескольких частных компаний, включая RR Caspi, Səmayə Co и Səmayə Logistic.

По данным следствия, группа лиц — от руководства RR Caspi до членов экипажа судна и сотрудников береговой охраны — организовала ввоз в страну табачных изделий без акцизных марок более чем на миллион манатов. Контрабанда проходила через незаконно построенный причал в поселке Алят, куда груз доставляли на судне.

Фигурантам предъявлены обвинения по статьям о контрабанде, хранении немаркированных товаров в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

Суд арестовал Эльшана Ахмедова, Эльчина Аскерова, Амида Саилова, Самира Гахраманбейли, Вусала Садыгова, Эмина Назарова, Гейдари Мохаммеда Реза Али оглы, Шахина Гейдарова и Вугара Исмаилова. Валех Самедов отправлен под домашний арест.

Остальные участники схемы покинули страну, чтобы избежать следствия. Им назначен заочный арест, и они объявлены в международный розыск.

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