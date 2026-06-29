В Минздраве встреча с делегацией Международной комиссии по пропавшим без вести лицам

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с находящейся с визитом в нашей стране делегацией Международной комиссии по пропавшим без вести (ICMP), возглавляемой генеральным директором Кэтрин Бомбергер.

В ходе встречи были обсуждены перспективы расширения сотрудничества в сфере здравоохранения, в частности в областях судебно-медицинской экспертизы, ДНК-анализа, укрепления лабораторного потенциала, подготовки специалистов и обмена знаниями. Было отмечено, что поиск пропавших без вести лиц, установление их личности и применение современных научных подходов имеют особое гуманитарное значение. Стороны подчеркнули, что изучение международного опыта и внедрение инновационных методов способствует повышению эффективности работы в данной сфере.