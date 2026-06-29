Кошмар в Германии

Пять человек погибли в результате стрельбы в городе Штаде на севере Германии. Как передает T-Online, инцидент произошел на улице Данкерштрассе, где расположен приют для матерей с детьми. RTL со ссылкой на источники в полиции уточнил, что стрельба велась в здании молодежного центра.
«Были арестованы два предполагаемых преступника, в том числе предполагаемый стрелок», — говорится в сообщении.
По имеющимся данным, погибли четыре женщины и один мужчина.
Причины произошедшего выясняются.
June 29, 2026