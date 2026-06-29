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50 азербайджанских граждан лишили почек в Кении

НОВЫЕ СЕНСАЦИОННЫЕ ПОДРОБНОСТИ
Отдел информации
21:35 628

Как мы уже писали ранее, гражданка Германии Сабина Фишер-Куглер предстала перед судом за то, что в 2024 году заплатила 200 тысяч евро международной мафии за покупку почки 24‑летнего гражданина Азербайджана. Ее обвиняют в содействии торговле органами, и за это ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Почка молодого азербайджанца была пересажена этой женщине в международной клинике Mediheal, расположенной в регионе Элдорет (Кения). Небольшая часть суммы была выплачена донору. Этот факт стал известен в 2025 году в результате расследования журналистов немецких телеканалов ZDF и Deutsche Welle. На основании сведений, которые Сабина Фишер-Куглер сообщила журналистам в ходе расследования, правоохранительные органы Германии возбудили против нее уголовное дело.

Как сообщает haqqin.az, после этого расследования в Кении также началось изучение деятельности клиники Mediheal, и министерство здравоохранения страны приостановило ее лицензию на проведение трансплантации органов. Кроме того, парламентская комиссия по здравоохранению начала расследование деятельности клиники.

В рамках расследования были проведены беседы с донорами, у которых в клинике изымали почки и продавали их пациентам — гражданам других стран. Во многих случаях доноры не получали обещанных денег и сталкивались с серьезными проблемами со здоровьем.

В апреле 2026 года комиссия опубликовала итоговое заключение, заявив, что «нарушений не выявлено», однако законодатели призвали к масштабным реформам в сфере трансплантации органов. Хотя парламент рекомендовал восстановить лицензию клиники, министерство здравоохранения решило сохранить запрет до усовершенствования законодательства.

Кенийское издание Daily Nation, ссылаясь на 85‑страничный отчет парламентской комиссии, пишет, что клиника Mediheal с 2018 года по март 2025-го провела всего 476 операций по пересадке почки. Почти 47 процентов пациентов, которым пересаживали почки, не были гражданами Кении. Около 62 процентов реципиентов были гражданами Израиля. В трансплантационной бригаде работали три иностранных специалиста — нефролог, уролог и анестезиолог. Пациентов делили на три группы: кенийцы, африканцы и неафриканцы (то есть белые).

Часть доноров была гражданами Азербайджана. В ходе расследования установлено, что за этот период в клинике были изъяты почки у 50 азербайджанцев и пересажены белым пациентам из разных стран. Также выяснилось, что почки 25 азербайджанцев были пересажены гражданам Израиля.

Парламентская комиссия установила, что пациенты приезжали в клинику со своими «донорами», в документах указывалось, что они являются «близкими родственниками», однако клиника не сочла нужным проводить независимую проверку родственных связей.

Основатель MedLead и его партнеры давно фигурируют в международных расследованиях, однако привлечь организаторов таких сетей к ответственности крайне сложно. Группой Mediheal руководит Сваруп Мишра, выходец из Индии и бывший депутат парламента.

Ключевой фигурой MedLead считается гражданин Израиля Роберт Сполански. Согласно обвинительному заключению мирового суда Тель-Авива от 2016 года, он организовывал незаконные пересадки почек в Шри‑Ланке, Турции, на Филиппинах и в Таиланде.

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