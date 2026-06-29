USD 1.7000
EUR 1.9351
RUB 2.1687
Подписаться на уведомления
Иран и США, кажется, договорились. Ожидается новая встреча
Новость дня
Иран и США, кажется, договорились. Ожидается новая встреча

Израиль прицелился

19:39 1585

У Израиля нет территориальных претензий к Ливану, однако ЦАХАЛ «не отступит ни на миллиметр», заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.

«Людям не стоит затаив дыхание гадать, какое место в Ливане станет следующим, откуда Израиль выведет войска, потому что этого не произойдет, пока «Хезболла» не будет разоружена. У нас нет территориальных притязаний в Ливане, но пока «Хезболла» не разоружена, мы не отступим ни на миллиметр», — сказал Кац.

По его словам, эта позиция принята США и закреплена в военном приложении к рамочному соглашению, подписанному между Израилем и Ливаном на прошлой неделе. Кац также отметил, что во время встречи с главой Центрального командования ВС США адмиралом Брэдом Купером они пришли к согласию, что «ЦАХАЛ не уйдет из трех зон безопасности — в Ливане, Сирии и секторе Газа».

Израильский министр добавил, что не верит в то, что ливанская армия «вдруг превратится в львов, бросающихся на «Хезболлу», и поэтому присутствие ЦАХАЛа в Ливане будет «долгосрочным».

По словам Каца, у Израиля уже есть цели для ударов по Ирану: «Если Иран атакует Израиль баллистическими ракетами в ответ на действия в Ливане, ЦАХАЛ ответит и готов действовать самостоятельно.

У нас есть цели для нанесения ударов в Иране, ЦАХАЛ подготовлен и находится в состоянии боевой готовности, но мы не будем мешать курсу действий президента США в отношении иранцев».

Пашинян отказался признавать российские санкции
Пашинян отказался признавать российские санкции
21:50 184
Забытая «красивая идея» Трампа. Турецкий адмирал против
Забытая «красивая идея» Трампа. Турецкий адмирал против наш обзор
19:15 2089
Киев обещает Москве жаркое лето…
Киев обещает Москве жаркое лето… Ступак и Олещук комментируют для haqqin.az
13:20 4182
Иранцы «наехали» на Макрона
Иранцы «наехали» на Макрона
21:29 385
Азербайджанский финал и два золота в первый день чемпионата Европы в Испании
Азербайджанский финал и два золота в первый день чемпионата Европы в Испании ФОТО
21:21 394
Москва ищет ответ на удары по Крыму. Российские элиты встревожены
Москва ищет ответ на удары по Крыму. Российские элиты встревожены обновлено 21:12
21:12 3872
Пашинян решил не реагировать на решение Израиля
Пашинян решил не реагировать на решение Израиля
20:31 1527
Израиль заявил, что Трамп спас «Хезболлу»
Израиль заявил, что Трамп спас «Хезболлу»
20:14 711
Россия атаковала администрацию и автобус
Россия атаковала администрацию и автобус видео
19:58 1287
Израиль прицелился
Израиль прицелился
19:39 1586
Анкара склеивает Ливию. Триполи и Бенгази в поле зрения турецкой разведки
Анкара склеивает Ливию. Триполи и Бенгази в поле зрения турецкой разведки Гюнгер Явузаслан комментирует для haqqin.az
16:40 1603

ЭТО ВАЖНО

Пашинян отказался признавать российские санкции
Пашинян отказался признавать российские санкции
21:50 184
Забытая «красивая идея» Трампа. Турецкий адмирал против
Забытая «красивая идея» Трампа. Турецкий адмирал против наш обзор
19:15 2089
Киев обещает Москве жаркое лето…
Киев обещает Москве жаркое лето… Ступак и Олещук комментируют для haqqin.az
13:20 4182
Иранцы «наехали» на Макрона
Иранцы «наехали» на Макрона
21:29 385
Азербайджанский финал и два золота в первый день чемпионата Европы в Испании
Азербайджанский финал и два золота в первый день чемпионата Европы в Испании ФОТО
21:21 394
Москва ищет ответ на удары по Крыму. Российские элиты встревожены
Москва ищет ответ на удары по Крыму. Российские элиты встревожены обновлено 21:12
21:12 3872
Пашинян решил не реагировать на решение Израиля
Пашинян решил не реагировать на решение Израиля
20:31 1527
Израиль заявил, что Трамп спас «Хезболлу»
Израиль заявил, что Трамп спас «Хезболлу»
20:14 711
Россия атаковала администрацию и автобус
Россия атаковала администрацию и автобус видео
19:58 1287
Израиль прицелился
Израиль прицелился
19:39 1586
Анкара склеивает Ливию. Триполи и Бенгази в поле зрения турецкой разведки
Анкара склеивает Ливию. Триполи и Бенгази в поле зрения турецкой разведки Гюнгер Явузаслан комментирует для haqqin.az
16:40 1603
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться