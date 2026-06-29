Израиль прицелился

У Израиля нет территориальных претензий к Ливану, однако ЦАХАЛ «не отступит ни на миллиметр», заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.

«Людям не стоит затаив дыхание гадать, какое место в Ливане станет следующим, откуда Израиль выведет войска, потому что этого не произойдет, пока «Хезболла» не будет разоружена. У нас нет территориальных притязаний в Ливане, но пока «Хезболла» не разоружена, мы не отступим ни на миллиметр», — сказал Кац.

По его словам, эта позиция принята США и закреплена в военном приложении к рамочному соглашению, подписанному между Израилем и Ливаном на прошлой неделе. Кац также отметил, что во время встречи с главой Центрального командования ВС США адмиралом Брэдом Купером они пришли к согласию, что «ЦАХАЛ не уйдет из трех зон безопасности — в Ливане, Сирии и секторе Газа».

Израильский министр добавил, что не верит в то, что ливанская армия «вдруг превратится в львов, бросающихся на «Хезболлу», и поэтому присутствие ЦАХАЛа в Ливане будет «долгосрочным».

По словам Каца, у Израиля уже есть цели для ударов по Ирану: «Если Иран атакует Израиль баллистическими ракетами в ответ на действия в Ливане, ЦАХАЛ ответит и готов действовать самостоятельно.

У нас есть цели для нанесения ударов в Иране, ЦАХАЛ подготовлен и находится в состоянии боевой готовности, но мы не будем мешать курсу действий президента США в отношении иранцев».