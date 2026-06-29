USD 1.7000
EUR 1.9351
RUB 2.1687
Подписаться на уведомления
Иран и США, кажется, договорились. Ожидается новая встреча
Новость дня
Иран и США, кажется, договорились. Ожидается новая встреча

Пашинян решил не реагировать на решение Израиля

20:31 1531

Армения не считает нужным реагировать на решение правительства Израиля о признании так называемого «геноцида армян», поскольку не заинтересована в политизации вопроса. Об этом заявил журналистам премьер-министр Армении Никол Пашинян после заседания правления партии «Гражданский договор». 

Отвечая на вопрос, намерен ли Ереван официально отреагировать на решение израильского правительства, Пашинян заявил, что не видит в этом необходимости.

«Считаю, что в интересах нашей страны — не входить в тему политической инструментализации вопроса», — сказал премьер-министр.

Пашинян отказался признавать российские санкции
Пашинян отказался признавать российские санкции
21:50 193
Забытая «красивая идея» Трампа. Турецкий адмирал против
Забытая «красивая идея» Трампа. Турецкий адмирал против наш обзор
19:15 2094
Киев обещает Москве жаркое лето…
Киев обещает Москве жаркое лето… Ступак и Олещук комментируют для haqqin.az
13:20 4183
Иранцы «наехали» на Макрона
Иранцы «наехали» на Макрона
21:29 391
Азербайджанский финал и два золота в первый день чемпионата Европы в Испании
Азербайджанский финал и два золота в первый день чемпионата Европы в Испании ФОТО
21:21 399
Москва ищет ответ на удары по Крыму. Российские элиты встревожены
Москва ищет ответ на удары по Крыму. Российские элиты встревожены обновлено 21:12
21:12 3876
Пашинян решил не реагировать на решение Израиля
Пашинян решил не реагировать на решение Израиля
20:31 1532
Израиль заявил, что Трамп спас «Хезболлу»
Израиль заявил, что Трамп спас «Хезболлу»
20:14 717
Россия атаковала администрацию и автобус
Россия атаковала администрацию и автобус видео
19:58 1292
Израиль прицелился
Израиль прицелился
19:39 1588
Анкара склеивает Ливию. Триполи и Бенгази в поле зрения турецкой разведки
Анкара склеивает Ливию. Триполи и Бенгази в поле зрения турецкой разведки Гюнгер Явузаслан комментирует для haqqin.az
16:40 1603

ЭТО ВАЖНО

Пашинян отказался признавать российские санкции
Пашинян отказался признавать российские санкции
21:50 193
Забытая «красивая идея» Трампа. Турецкий адмирал против
Забытая «красивая идея» Трампа. Турецкий адмирал против наш обзор
19:15 2094
Киев обещает Москве жаркое лето…
Киев обещает Москве жаркое лето… Ступак и Олещук комментируют для haqqin.az
13:20 4183
Иранцы «наехали» на Макрона
Иранцы «наехали» на Макрона
21:29 391
Азербайджанский финал и два золота в первый день чемпионата Европы в Испании
Азербайджанский финал и два золота в первый день чемпионата Европы в Испании ФОТО
21:21 399
Москва ищет ответ на удары по Крыму. Российские элиты встревожены
Москва ищет ответ на удары по Крыму. Российские элиты встревожены обновлено 21:12
21:12 3876
Пашинян решил не реагировать на решение Израиля
Пашинян решил не реагировать на решение Израиля
20:31 1532
Израиль заявил, что Трамп спас «Хезболлу»
Израиль заявил, что Трамп спас «Хезболлу»
20:14 717
Россия атаковала администрацию и автобус
Россия атаковала администрацию и автобус видео
19:58 1292
Израиль прицелился
Израиль прицелился
19:39 1588
Анкара склеивает Ливию. Триполи и Бенгази в поле зрения турецкой разведки
Анкара склеивает Ливию. Триполи и Бенгази в поле зрения турецкой разведки Гюнгер Явузаслан комментирует для haqqin.az
16:40 1603
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться