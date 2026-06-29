Пашинян решил не реагировать на решение Израиля

Армения не считает нужным реагировать на решение правительства Израиля о признании так называемого «геноцида армян», поскольку не заинтересована в политизации вопроса. Об этом заявил журналистам премьер-министр Армении Никол Пашинян после заседания правления партии «Гражданский договор».

Отвечая на вопрос, намерен ли Ереван официально отреагировать на решение израильского правительства, Пашинян заявил, что не видит в этом необходимости.

«Считаю, что в интересах нашей страны — не входить в тему политической инструментализации вопроса», — сказал премьер-министр.