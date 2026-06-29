Азербайджанский финал и два золота в первый день чемпионата Европы в Испании

Сегодня на острове Гран-Канария (Испания) стартовал юношеский чемпионат Европы по дзюдо.
В первый день соревнований сборная Азербайджана завоевала три медали. В весовой категории до 50 кг финал получился чисто азербайджанским. В схватке за золото Нихат Агаев победил Фарида Рзазаде.
В весе до 55 кг Ибрагим Талыбов завоевал бронзу.
В соревнованиях девочек на высшую ступень пьедестала почета поднялась Захра Гулиева (40 кг).
У Кенуль Эйвазлы (48 кг) бронза.
Всего Азербайджан в Испании представляют 17 дзюдоистов и дзюдоисток.