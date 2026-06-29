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Азербайджанский финал и два золота в первый день чемпионата Европы в Испании

ФОТО
Отдел спорта
21:21 400

Сегодня на острове Гран-Канария (Испания) стартовал юношеский чемпионат Европы по дзюдо.

В первый день соревнований сборная Азербайджана завоевала три медали. В весовой категории до 50 кг финал получился чисто азербайджанским. В схватке за золото Нихат Агаев победил Фарида Рзазаде.

В весе до 55 кг Ибрагим Талыбов завоевал бронзу.

В соревнованиях девочек на высшую ступень пьедестала почета поднялась Захра Гулиева (40 кг). 

У Кенуль Эйвазлы (48 кг) бронза.

Всего Азербайджан в Испании представляют 17 дзюдоистов и дзюдоисток.

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