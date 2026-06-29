Иранцы «наехали» на Макрона

МИД Ирана резко отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он сотрудничает со своими партнерами в области разминирования Ормузского пролива.

«Макрон заявил, что сотрудничает со своими партнерами в области разминирования Ормузского пролива.

Согласно Исламабадскому меморандуму о взаимопонимании, разминирование осуществляется исключительно Ираном и никем другим, и мы принципиально не допускаем ничего подобного.

Ситуация чувствительная и сложная. Мы настоятельно советуем Франции не осложнять ее еще больше своими провокациями», — написал в соцсетях заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.